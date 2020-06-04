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Расследование дела о жестоком убийстве в Бобруйске завершено
Источник материала: БTМатериалы переданы прокурору для направления в суд. По данным следствия, незнакомца, который вечером 2 февраля тащил по улице тело женщины, увидели очевидцы и вызвали милицию. Патрульный наряд обнаружил жертву возле мусорных баков. Установлено, что на протяжении нескольких дней мужчина и женщина вместе выпивали. В какой-то момент что-то пошло не так, и хозяин квартиры избил свою гостью, а после они продолжили выпивать. Утром женщина была мертва. По результатам экспертизы, она скончалась от травматического шока.
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Материалы переданы прокурору для направления в суд. По данным следствия, незнакомца, который вечером 2 февраля тащил по улице тело женщины, увидели очевидцы и...
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