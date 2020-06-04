ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что меняется в Беларуси с 1 июня

04.06.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife


Подорожают горячая вода и отопление

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) увеличатся в новом месяце с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал.

Экономически обоснованный тариф на эти услуги тоже вырастет — с 88,99 до 92,25 рубля за 1 Гкал (в 2019 году его не повышали).

 Вырастут тарифы на электричество

Тарифы на электроэнергию увеличатся и для владельцев частного жилья, и для жителей многоквартирных домов.

При этом сами граждане могут выбрать один из трех тарифов:

- одноставочный тариф — с 1 июня вырастет с 0,0809 до 0,0834 рубля за 1 кВт∙час;

- дифференцированный тариф — с 23:00 до 06:00 тариф будет составлять 0,0584 рубля, а в остальное время суток — 0,1084 рубля за 1 кВт·ч. До 1 июня эти цифры составляли 0,0566 и 0,1052 соответственно;

- спецтариф на отопление (с установкой дополнительного счетчика) — с 1 июня увеличится с 0,0335 до 0,0374 рубля за 1 кВт·ч.

Дорожают сигареты

Минимальный рост цен на отдельные марки сигарет в июне составит 2 копейки, максимальный — 25 копеек.

 Вырастут пошлины на нефть

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС, увеличатся с 1 июня.

Такое решение принял Совмин (постановление № 316 от 26 мая 2020 года). Ставка пошлины на сырую нефть вырастет с 6,8 до 8,3 доллара за тонну, прямогонный бензин — с 3,7 до 4,5 доллара за тонну, а на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 2 до 2,4 доллара за тонну.

Такая же пошлина (2,4 доллара за тонну) установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись последний раз в мае. Тогда они были снижены.

Горячую воду продолжат отключать в Мозыре.

Подробная схема отключения на фото.




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные изменения, которые вступают в силу 1 июня 2020 года:далее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о сборе подписей за выдвижение кандидатов: Эти очереди – малая и большая белорусская карусели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика