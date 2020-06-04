Что меняется в Беларуси с 1 июня

Источник материала: Mlife

Подорожают горячая вода и отоплениеСубсидируемые тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) увеличатся в новом месяце с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал.Экономически обоснованный тариф на эти услуги тоже вырастет — с 88,99 до 92,25 рубля за 1 Гкал (в 2019 году его не повышали).Вырастут тарифы на электричествоТарифы на электроэнергию увеличатся и для владельцев частного жилья, и для жителей многоквартирных домов.При этом сами граждане могут выбрать один из трех тарифов:- одноставочный тариф — с 1 июня вырастет с 0,0809 до 0,0834 рубля за 1 кВт∙час;- дифференцированный тариф — с 23:00 до 06:00 тариф будет составлять 0,0584 рубля, а в остальное время суток — 0,1084 рубля за 1 кВт·ч. До 1 июня эти цифры составляли 0,0566 и 0,1052 соответственно;- спецтариф на отопление (с установкой дополнительного счетчика) — с 1 июня увеличится с 0,0335 до 0,0374 рубля за 1 кВт·ч.Дорожают сигаретыМинимальный рост цен на отдельные марки сигарет в июне составит 2 копейки, максимальный — 25 копеек.Вырастут пошлины на нефтьЭкспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС, увеличатся с 1 июня.Такое решение принял Совмин (постановление № 316 от 26 мая 2020 года). Ставка пошлины на сырую нефть вырастет с 6,8 до 8,3 доллара за тонну, прямогонный бензин — с 3,7 до 4,5 доллара за тонну, а на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 2 до 2,4 доллара за тонну.Такая же пошлина (2,4 доллара за тонну) установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись последний раз в мае. Тогда они были снижены.Горячую воду продолжат отключать в Мозыре.Подробная схема отключения на фото.