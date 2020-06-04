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Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины и её сына в Речицком районе

04.06.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Речицкого района и её сына.

Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 4 июня в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажки были обнаружены тела 33-летней матери и её 12-летнего сына.

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины и её сына в Речицком районе
Фото: Следственный комитет 

К месту происшествия была направлена СОГ. Выяснилось, что смерть ребёнка носит криминальный характер. Предварительно, смерть гражданки наступила в результате самоповешения.

Для выяснения точных причин смерти женщины и подростка назначены судмедэкспертизы. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Речицкого района и её сына. Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 4 июня в одной из...
 
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