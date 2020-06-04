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Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины и её сына в Речицком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Речицкого района и её сына.
Как
К месту происшествия была направлена СОГ. Выяснилось, что смерть ребёнка носит криминальный характер. Предварительно, смерть гражданки наступила в результате самоповешения.
Для выяснения точных причин смерти женщины и подростка назначены судмедэкспертизы. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Речицкого района и её сына. Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 4 июня в одной из...
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