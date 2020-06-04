Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины и её сына в Речицком районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Речицкого района и её сына.

Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 4 июня в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажки были обнаружены тела 33-летней матери и её 12-летнего сына.



Фото: Следственный комитет

К месту происшествия была направлена СОГ. Выяснилось, что смерть ребёнка носит криминальный характер. Предварительно, смерть гражданки наступила в результате самоповешения.

Для выяснения точных причин смерти женщины и подростка назначены судмедэкспертизы. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.