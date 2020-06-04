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Школьного охранника подозревают в нападении на детей в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Новые подробности вооруженного нападения в Китае: в причастности к атаке подозревают 50-летнего охранника школы по фамилии Ли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его допрашивают правоохранители.
Трое пострадавших, а именно заместитель директора, охранник и один из учеников – в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Новости Китая. Новые подробности вооруженного нападения в Китае: в причастности к атаке подозревают 50-летнего охранника школы по фамилии Ли, сообщили в программе...
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