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Школьного охранника подозревают в нападении на детей в Китае

04.06.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Новые подробности вооруженного нападения в Китае: в причастности к атаке подозревают 50-летнего охранника школы по фамилии Ли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его допрашивают правоохранители. 

Школьного охранника подозревают в нападении на детей в Китае


Мужчина с ножом напал на учеников и преподавателей начальной школы города Учжоу перед началом уроков. Ранения получили 40 человек. Большинство из них дети в возрасте около 6 лет.

Школьного охранника подозревают в нападении на детей в Китае

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

Трое пострадавших, а именно заместитель директора, охранник и один из учеников – в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Новости Китая. Новые подробности вооруженного нападения в Китае: в причастности к атаке подозревают 50-летнего охранника школы по фамилии Ли, сообщили в программе...
 
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