|
«Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я могу говорить ещё очень долго. Но я хотел бы сказать, что у нас есть позитивные изменения практически по всем направлениям. И уж чего говорить – надо сказать, что за эти 5 лет мы, по сути дела, ушли полностью от санкций Запада в отношении Республики Беларусь. Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это тоже, в общем-то, серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития. Это дорогого стоит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)