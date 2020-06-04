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«Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития»

04.06.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Ранее проводились в Женеве, Париже. Но никак не где-то в Восточной Европе». Как Беларусь усилила свою роль в мире за 5 лет

«Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Экономические аспекты. За 5 лет экспорт Беларуси вырос практически на треть – 28%. Причём, что интересно – не за счёт сырьевых товаров. Как раз-таки, доля сырьевых товаров в белорусском экспорте уменьшилась с 30% до 20%. А доля машиностроительной продукции увеличилась в 1,6 раза, деревообработки – в два раза. То есть мы говорим о том, что мы, всё-таки, развиваемся. Мы прогрессируем.

И вот если мы возьмём доклад Всемирного банка «Ведение бизнеса» – там наша страна находится, в целом, на 50-ой позиции по, скажем так, качеству деловых процедур. Международная торговля, а это, прежде всего – экспорт, находится на 30-ом месте в мире.

Я могу говорить ещё очень долго. Но я хотел бы сказать, что у нас есть позитивные изменения практически по всем направлениям. И уж чего говорить – надо сказать, что за эти 5 лет мы, по сути дела, ушли полностью от санкций Запада в отношении Республики Беларусь. Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это тоже, в общем-то, серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития. Это дорогого стоит.  

Люди в материале: Андрей Савиных

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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