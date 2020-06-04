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"Где деньги, которые мошенническим образом получил" - Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов на проходящей в стране электоральной кампании. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Где деньги, которые мошенническим образом получил" - Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов

"Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?" - обозначил вопросы глава государства.

"Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. - Мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности (о предложениях потенциального кандидата. - Прим. БЕЛТА). У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет", - уверен Александр Лукашенко.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов на проходящей в стране электоральной кампании....
 
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