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Лукашенко рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения по новому составу правительства, рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов

"Спасти страну и выйти из этого положения (на фоне пандемии и экономического кризиса в мире. - Прим. БЕЛТА) мы можем только благодаря своей дисциплине, сдержанности и направлению всего народа на решение проблем. Поменьше вы смотрите в инстаграмах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди", - сказал глава государства.

Он отметил, что на фотографиях, сделанных с квадрокоптеров, видна совсем другая картина. "Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси", - сказал Президент.

Лукашенко рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов

"А эти очереди - это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь", - рассказал Александр Лукашенко.

А большая карусель, по его словам, заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке оставляют подписи одни люди. И они же, плюс еще несколько, опять приходят в другой раз. "Они же понимают, что комиссия (избирательная. - Прим. БЕЛТА), когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого", - заметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения по новому составу правительства, рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе...
 
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