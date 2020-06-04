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Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе
04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Дорожный инцидент случился 3 июня около 20.30 в деревне Стайки. По предварительной информации, 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki двигался по улице Центральной и столкнулся с 47-летней велосипедисткой, которая пересекала проезжую часть в непосредственной близости от мотоцикла.
Женщину с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что велосипедистам нужно двигаться по велосипедной дорожке, если ее нет - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для других. Пересекать проезжую часть допустимо только в установленном месте, спешившись с велосипеда и предварительно убедившись в безопасности перехода.
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В Ивацевичском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Дорожный инцидент случился 3 июня...
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