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Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе

04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе

Дорожный инцидент случился 3 июня около 20.30 в деревне Стайки. По предварительной информации, 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki двигался по улице Центральной и столкнулся с 47-летней велосипедисткой, которая пересекала проезжую часть в непосредственной близости от мотоцикла.

Женщину с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедистам нужно двигаться по велосипедной дорожке, если ее нет - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для других. Пересекать проезжую часть допустимо только в установленном месте, спешившись с велосипеда и предварительно убедившись в безопасности перехода.

 
 
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  В Ивацевичском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Дорожный инцидент случился 3 июня...
 
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