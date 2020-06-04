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Белорусский гандболист Борис Пуховский ещё один сезон проведёт в украинском «Моторе»

04.06.2020 15:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский гандболист Борис Пуховский ещё один сезон проведёт в украинском «Моторе»

Один из лучших белорусских гандболистов Борис Пуховский ещё один сезон проведёт в украинском «Моторе».

Разыгрывающий подписал с клубом новое соглашение. «Мотор» выступал в этом сезоне в Лиге чемпионов, а также досрочно выиграл чемпионат Украины. Кроме того, гандболист выступал за сборную Беларуси на чемпионате Европы-2020, который прошёл в Австрии, Норвегии и Швеции. Это будет уже шестой сезон Пуховского в украинской команде. Серьезный интерес к разыгрывающему проявлял также БГК имени Мешкова. 

Фото: БЕЛТА

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Один из лучших белорусских гандболистов Борис Пуховский ещё один сезон проведёт в украинском «Моторе». Разыгрывающий подписал с клубом новое соглашение. «Мотор»...
 
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