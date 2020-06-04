Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко

Источник материала: Ивьевский край

Александр Лукашенко принял кадровые решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА .

Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.





"Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за

дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат", - подчеркнул белорусский лидер.





Президент пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. "Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам, - отметил Александр Лукашенко. - И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. "Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал Президент.





"Но, самое главное, - это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, - отметил глава государства. - Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы".





Первым вице-премьером Назначен Николай Снопков, а Александр Субботин займет пост вице-премьера. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Дмитрий Крутой переведен на пост заместителя главы Администрации Президента, а Валерий Бельский назначен помощником главы государства.

Перемены и в министерском корпусе. Новым министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации - Игорь Луцкий, промышленности - Петр Пархомчик, финансов - Юрий Селиверстов, ЖКХ - Андрей Хмель.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу, а Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

"Сергей Румас (бывший премьер-министр. - Прим. БЕЛТА), если он захочет работать в государственных органах и структурах, будет работать. Потерять мы его тоже не можем. Никуда не денется, работать будет на страну", - отметил Александр Лукашенко.

"Румас, Микуленок - в связи с переходом на другую работу. Анфимов, Дворник - в связи с выходом в отставку. Терехов, Карлюкевич, Утюпин, Ермолович и Гаев - также в связи с переходом на другую работу. Они будут работать. Просто, время пришло произвести эту ротацию и замену некоторых кадров. Остальные приглашенные на совещание руководители государственных органов сохраняют свои должности в новом составе правительства", - пояснил Президент произошедшие кадровые изменения.

"Мы сегодня сдаем экзамен. Не только я. И не столько я - вы. Соберемся все, сдадим этот экзамен - сохраним страну. И будем гордиться тем, что время выбрало нас в этот момент и в это время. Экзамен - это выборы Президента Беларуси", - резюмировал белорусский лидер.

В заключение он попросил главу Администрации организовать работу вместе с руководителями парламента и представить в коллективах назначенных должностных лиц.

"Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу", - напутствовал Президент.

Александр Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост



Вся система государственных органов должна работать, чтобы обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обсуждению нового состава правительства, передает корреспондент БЕЛТА.





Вся система государственных органов должна работать, чтобы обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодняпо обсуждению нового состава правительства, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе", - подчеркнул Президент. Он отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Однако экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. "Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Президент. Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки. Александр Лукашенко рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов



Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения по новому составу правительства, рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасти страну и выйти из этого положения (на фоне пандемии и экономического кризиса в мире. - Прим. БЕЛТА) мы можем только благодаря своей дисциплине, сдержанности и направлению всего народа на решение проблем. Поменьше вы смотрите в инстаграмах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди", - сказал глава государства. Он отметил, что на фотографиях, сделанных с квадрокоптеров, видна совсем другая картина. "Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси", - сказал Президент. "А эти очереди - это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь", - рассказал Александр Лукашенко. А большая карусель, по его словам, заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке оставляют подписи одни люди. И они же, плюс еще несколько, опять приходят в другой раз. "Они же понимают, что комиссия (избирательная. - Прим. БЕЛТА), когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого", - заметил Александр Лукашенко.

"Мы выдержим и победим" - Александр Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов



Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства, ориентировал всех на интенсивную работу для преодоления современных трудностей и вызовов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства пояснил, почему посчитал нужным собрать на совещание всех новых кандидатов, а также тех руководителей, которые продолжат трудиться на прежних должностях. "Положение дел, которое складывается во всем мире, а значит, и в нашей стране, вы все знаете. Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства, - сказал он. - Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим".





Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей. "Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути, - отметил Президент. - Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу: что достигнуто на сегодня, а что нет, честно ответить на вопрос: "Почему?", сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами - и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера".

Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова первым вице-премьером







Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова первым вице-премьером.

"Я принял решение вернуть его из Китайской Народной Республики. Он работал там в качестве посла. Думаю, что мои китайские друзья меня поймут. Потому что в этот период, когда мы во многом обновляем руководящий состав, важен опыт работы в правительстве этих аксакалов", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил постепенное становление Николая Снопкова в качестве руководителя благодаря всем пройденным этапам карьерной лестницы. "Он пришел снизу. Его опыт и знания будут востребованы. Помните, он был таким чисто рыночником. А когда в правительстве поработал, в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все… Изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, конкуренция, но и понимает, что такое земная экономика", - сказал Президент.



Александр Лукашенко назначил Александра Субботина вице-премьером







Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Субботина заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее решение принял сегодня глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, Субботин тоже грамотный, образованный человек, доктор наук. Но самое главное - он поработал в России, интеграционных структурах (был членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. - Прим. БЕЛТА). Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер - Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства пригодятся", - сказал Президент о новом вице-премьере.

Председателем КГК назначен Иван Тертель

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





До настоящего времени Иван Тертель работал на посту заместителя председателя КГБ. "Не потому, что генерал (принял решение о назначении на новую должность. - Прим. БЕЛТА). Хотя я очень это ценю. Тертель занимался в КГБ контрольными функциями в экономике. И, как его характеризуют его сотрудники, да и я много слышал о нем, это преданный стране человек", - отрекомендовал глава государства нового председателя КГК.

"Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране. Прежде всего, в экономике. И он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля. Ничего не отметая - того, что было сделано при прежних руководителях. В том числе при Леониде Анфимове", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент добавил, что и Леонид Анфимов без работы не останется, так как он надежный и крепкий человек.

Дмитрий Крутой назначен замглавы Администрации Президента Беларуси



Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





В свою очередь Валерий Бельский, который до настоящего времени работал в этой должности, переходит на пост помощника Президента Беларуси. Он будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролем за банковской сферой.

Александр Лукашенко охарактеризовал Дмитрия Крутого как молодого и перспективного человека. "И я хочу, чтобы из него получился хороший управленец и профессионал. И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике - и все… Пройдет время (оно летит быстро), оглянется, а не хватает этого, того… Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения", - сказал глава государства.

"Это ляжет на него и на Бельского в Администрации Президента. Два таких немножко разных по стилю и направлению человека. Один - более рыночный, так сказать. Другой - более крепкий, приземленный человек. Это совсем другая ситуация в Администрации Президента", - отметил белорусский лидер.

Что касается функций Валерия Бельского, Александр Лукашенко сказал: "Да, многому придется учиться. Этот тот пробел, который я вижу в работе Президента. У меня никогда не было помощника, который бы занимался этими вопросами. А ведь функции и полномочия Президента заключаются в координации и контроле за деятельностью ветвей власти. И Президент должен иметь ключевые фигуры на этих направлениях".

Президент выразил надежду, что Валерий Бельский справится с задачами, будучи опытным, грамотным и образованным человеком. "Доктор экономических наук, который очень приземлен, чего у нас в правительстве не хватало. Это будущее нашей страны. Я очень на это надеюсь", - заявил белорусский лидер.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.







"Очень современный, руководитель будущего, который организовал работу строительного комплекса в области. Очень подвижный, умница, понимающий в строительной отрасли, разворотливый. Бывший министр строительства не потерян (Дмитрий Микуленок. - Прим. БЕЛТА). Анатолий Сивак (председатель Мингорисполкома. - Прим. БЕЛТА) просто попросил его к себе. У него очень сложная ситуация сегодня. Поэтому я согласился с предложением Сивака. Я не против. Думаю, и Кухарев (вице-премьер Владимир Кухарев, курирующий строительную сферу. - Прим. БЕЛТА) тоже против не будет. Тем более что основная стройка все равно в Минске", - сказал глава государства.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий, который до настоящего времени руководил ЗАО "Столичное телевидение". Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





"Пришлось дернуть обратно (до февраля 2018 года Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации. - Прим. БЕЛТА). Знаю, что за это время СТВ стало другим, молодец. Ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность", - сказал Президент.

Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси





Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси. До настоящего времени он руководил ОАО "БЕЛАЗ". Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. "Подожди с пенсией. Страну надо закрепить. И если вы сработаете с Романом Головченко (новый премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) по промышленности, считайте, что мы проскочили как минимум эту пандемию. И этот кризис, который ей порожден. Ты можешь. Но БЕЛАЗ от тебя никуда не уходит пока. И вносите предложение по руководителю БЕЛАЗа", - сказал Президент. Он особо отметил, что на промышленных предприятиях работает огромное количество людей, это градообразующие предприятия, а потому этой сфере надо уделять пристальное внимание. Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси

Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Смотри каждую копейку, считай деньги", - дал напутствие глава государства. Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран. "Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком. Министр иностранных дел Владимир Макей также очень ходатайствует, - сказал Александр Лукашенко. - Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности - пускай, он неплохо работал. Но я жду от Селиверстова большей отдачи".

Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу





Дмитрий Матусевич возглавит Государственный комитет по имуществу. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома







"Не только Роман Головченко (бывший руководитель Госкомвоенпрома, а ныне - премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) вас предлагал на эту должность, но и многие, кто с вами работал", - отметил Александр Лукашенко.

Он выразил надежду, что по обсуждавшимся недавно направлениям в военно-промышленном комплексе работы будут успешно продолжены, и данная сфера получит дальнейшее развитие.

Министром ЖКХ назначен Андрей Хмель





Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они без работы не останутся, они не враги" - Александр Лукашенко о тех, кто не попадет в новый состав правительства

Те, кто не будет включен сегодня в состав нового правительства, без работы не останутся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по новому составу правительства, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного. "Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко про Сергея Румаса: больших претензий к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по обсуждению нового состава правительства заявил, что не имеет больших претензий к работе премьер-министра Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства рассказал, что обсуждал с Сергеем Румасом его отставку. "Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать", - пояснил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что приветствует стремление Сергея Румаса. "Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону", - сказал глава государства.