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Лима Пархимович: «Мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
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Лима Пархимович: «Мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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