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Лима Пархимович: «Мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком»

04.06.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития»

Лима Пархимович: «Мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком»

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Продовольственная безопасность – это вид, на котором держится наша республика. И пусть она в валовом продукте общем страны там занимает до 10%, хотя сегодня уже до 8%. Но, тем не менее, мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком. То есть у нас уже есть избыток. Значит, есть уже рост, есть какие-то подвижки, и подвижки очень глобальные – особенно последние 5 лет.

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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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