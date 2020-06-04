Источник: в офисе Тихановского в Гомеле проходит повторный обыск

Источник материала: Tut.by

В офисе Сергея Тихановского в Гомеле днем 4 июня начался повторный обыск. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов.



Офис Тихановского после обыска 3 июня. Фото: svaboda.org

— Обыск начался, никого из нашей команды там нет, — рассказал Кабанов.

Также днем 4 июня в Гродно на площади Советской задержали гродненца Владимира Книгу — волонтера, который помогал членам инициативной группы Светланы Тихановской.

Напомним, 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Позже находку прокомментировало МВД.

Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.

Как рассказала TUT.BY Светлана Тихановская , она этих денег «в глаза никогда в жизни не видела».