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Источник: в офисе Тихановского в Гомеле проходит повторный обыск
Источник материала: Tut.by
В офисе Сергея Тихановского в Гомеле днем 4 июня начался повторный обыск. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов.
— Обыск начался, никого из нашей команды там нет, — рассказал Кабанов.
Также днем 4 июня в Гродно на площади Советской
Напомним, 3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Позже находку
Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.
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Накануне на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех...
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