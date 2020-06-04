На картах уже не значатся

Источник материала: Радзiма





Города, деревни, хутора, как и люди: зарождаются, развиваются, живут, а потом исчезают — с карт и даже из человеческой памяти. Если посмотреть на довоенные карты Глусского района, то можно увидеть много населенных пунктов, которых сейчас уже нет. А некоторые из сейчас существующих в то время носили названия, отличающиеся от современных.

Передо мной топографическая карта Глусского района Управления военных топографов РККА 1936 года. Оказывается, агрогородок Турино в то время был полным тезкой знаменитого итальянского города и назывался Турин. Здесь, согласно карте, было 10 домов, а еще 14 располагалось в Застенке Турин. Рядом с ними были хутора Тонишевский и Маевские. А вот на карте Управления военных топографов РККА 1925 года на месте теперешнего агрогородка и вовсе не было деревни, а располагались хутора Турин (всего 31 дом). Согласно карте 1936 года деревня Подзамша тоже имела немного другое название — Подзамшино, а деревня Клетное обозначена на карте как Клетно.

В 1925 году примерно 25 % крестьян в БССР проживали на хуторах. Наркомом земледелия Дмитрием Прищеповым в то время проводилась новая аграрная политика, согласно которой крестьяне сами могли выбирать форму землепользования, и многие из них массово переходили жить и вести хозяйство на хутора. Такое расселение хорошо видно на карте нашего района за 1925 год, на которую нанесено очень много хуторов и маленьких поселков возле больших деревень.

Самые крупные хутора, которые есть на картах и 1925, и 1936 года: хутора Клещёвка (в 1925 году — 27, в 1936-м — 32 дома), Старое Село (34/40 дворов), Красные (40/34). На карте 1936 года рядом с хуторами Красные появляются хутора Загадка — там располагалось 23 хозяйства. На карте 1925 года обозначены хутора Турин (31 хозяйство) и хутора Доколь (23 дома). Конечно же, были и совсем маленькие хутора, затерявшиеся в глусских лесах, где жило примерно от 2 до 6 семей. Особенно много их обозначено на карте 1925 года: Сова, Остров, Корма, Убядь, Сваха, Стриковка, Лысая Гора, Утеха, Колбасино, Ореховка, Чертеж, Зайцево, Орловица, Щегловщина и еще много других хуторов без названий, где был только один дом.

Рядом с некоторыми деревнями на картах обозначены небольшие поселки — там жило от 6 до 12 семей. Например, возле деревни Клетно находился поселок Янка Купала. Кстати, в одном из архивных военных документов, где перечислены пропавшие без вести солдаты из деревень нашего района, числится и житель поселка Янка Купала Клетненского сельсовета Иван Дмитриевич Сокол.

Возле деревни Зеленковичи на карте 1925 года находятся даже два маленьких поселка: Н. Подгусты и Лесники. А еще рядом с Зеленковичами военный топограф обозначил интересное название, возможно, урочища — Французские могилы. Может быть, кто-то из наших читателей знает, слышал о нем и может нам рассказать?

Рядом с деревней Бояново на карте 1925 года значится поселок Свет, где было всего два дома. А недалеко от Подзамши — поселок Глусский агропункт.

Рассматривая довоенные карты, удивляешься, сколько в нашем районе было больших и маленьких деревень, затерянных в лесах хуторов. И названия у них интересные и даже необычные: Хрестище, Буляково, Веселый Остров, Полянки, Долгий Остров, Березова Гряда, Слюга, Лозки, Аболонки. Нашлась и вторая в нашем районе деревня Заречье — между Дубровой и Ольницей.

Если у вас, уважаемые читатели, есть информация, фотографии, интересные факты о деревнях, хуторах нашего района, поделитесь ею и с нами: звоните, пишите, рассказывайте.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ