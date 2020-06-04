БРСМ передал горецким медикам термопот

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий районный комитет ОО «БРСМ» продолжил марафон добрых дел «Спасибо медикам!». Чтобы отблагодарить наших врачей, ребята и девчонки из первичек собрали и передали в Горецкую ЦРБ средства, необходимые для обеспечения дезрежима.





Как рассказала первый секретарь районного комитета Марина Бандык, не остались в стороне и обычные жители нашего района. Они передали в больницу термопот. Это усовершенствованный электронагревательный прибор, который кипятит воду и поддерживает ее температуру на заданном уровне. Не теряя времени, можно быстро заварить чай или приготовить кофе.

Медики поблагодарили всех благотворителей за заботу и пожелали всем крепкого здоровья.