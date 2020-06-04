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БРСМ передал горецким медикам термопот

04.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий районный комитет ОО «БРСМ» продолжил марафон добрых дел «Спасибо медикам!». Чтобы отблагодарить наших врачей, ребята и девчонки из первичек собрали и передали в Горецкую ЦРБ средства, необходимые для обеспечения дезрежима.

 

БРСМ передал горецким медикам термопот

 

Как рассказала первый секретарь районного комитета Марина Бандык, не остались в стороне и обычные жители нашего района. Они передали в больницу термопот. Это усовершенствованный электронагревательный прибор, который кипятит воду и поддерживает ее температуру на заданном уровне. Не теряя времени, можно быстро заварить чай или приготовить кофе.

Медики поблагодарили всех благотворителей за заботу и пожелали всем крепкого здоровья.


 
 
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  Горецкий районный комитет ОО «БРСМ» продолжил марафон добрых дел «Спасибо медикам!». Чтобы отблагодарить наших врачей, ребята и девчонки из первичек собрали и...
 
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