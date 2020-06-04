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БРСМ передал горецким медикам термопот
04.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий районный комитет ОО «БРСМ» продолжил марафон добрых дел «Спасибо медикам!». Чтобы отблагодарить наших врачей, ребята и девчонки из первичек собрали и передали в Горецкую ЦРБ средства, необходимые для обеспечения дезрежима.
Как рассказала первый секретарь районного комитета Марина Бандык, не остались в стороне и обычные жители нашего района. Они передали в больницу термопот. Это усовершенствованный электронагревательный прибор, который кипятит воду и поддерживает ее температуру на заданном уровне. Не теряя времени, можно быстро заварить чай или приготовить кофе.
Медики поблагодарили всех благотворителей за заботу и пожелали всем крепкого здоровья.
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Горецкий районный комитет ОО «БРСМ» продолжил марафон добрых дел «Спасибо медикам!». Чтобы отблагодарить наших врачей, ребята и девчонки из первичек собрали и...
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