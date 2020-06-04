Живыми красками украшают город

Представить лето без цветов невозможно. С приходом тепла мы стараемся сделать свои приусадебные участки уютным уголком, где можно отдохнуть и насладиться яркими красками на клумбах. Дело это кропотливое и требует неимоверных стараний. А чтобы городские территории с весны до поздней осени радовали горожан и гостей цветами, немало усилий прикладывают коммунальные службы.

Наверняка, мало кто не заметил, что на улицах Смолевичей появились новые клумбы и архитектурные формы. И здесь стоит отметить тесное взаимодействие органов местной власти и работников ЖКХ, которые занимаются озеленением улиц города.

Бегонии, цинерарии, сальвии, тагетис, туи – пожалуй, это не весь список названий цветов и растений, которые в этом году украсили наш город и район.

– В этом году закуплено 20 тысяч саженцев рассады цветов, – рассказывает директор КУП «Смолевичское ЖКХ» Алексей Горбач. – Из них 15 тысяч высадим в городе, 5 – в крупных населенных пунктах района.

Чтобы сделать город красивее и интереснее, коммунальщики Смолевичей в этом году уделили внимание новым архитектурным решениям. Так, работники ремонтно-строительного участка ЖКХ изготовили трехуровневые деревянные клумбы, которые уже украсили улицы Первомайскую, Жодинскую, Белореченскую и Центральную.

– Кроме того в городе появились арочные формы, в которых растут цветы, – отметил Алексей Сергеевич. – Они уже установлены на улице Первомайской. Помимо этого мы уделили внимание высадке цветов в вертикальных формах.

Многие уже отметили практичность новых скамеек, которые в прошлом году были установлены по улицам Советской и Социалистической. Но помимо удобства, они еще являются и отличным украшением города: в каждой скамейке есть клумбочка, в которой уже красуются петунии.

Чтобы не только украсить город, но и предотвратить постоянный наезд на зеленые зоны в дворовых территориях, клумбы с петуниями появились во дворе по улице Жодинской. Получается и красиво, и практично.

Как известно, много усилий нужно не только для того, чтобы создавать красоту, но и чтобы ее поддерживать. В этих целях в ЖКХ создано специальное подразделение по покосу травы, закуплена новая техника и приглашаются работники. Объемы, которые необходимо коммунальщикам обкосить и облагородить, впечатляющие – тысяча гектаров в городе и районе.

 – Самое главное – что люди работают старательно, с душой, – отметил Алексей Горбач. – Только так, общими усилиями, мы сможем сделать родную Смолевичину лучше и краше.

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Три новые клумбы украсили центральную площадь и района Юго-Запад. На прошлой неделе на них были высажены красочные петунии, и район приобрел новый вид!

Как рассказала старший мастер участка благоустройства и озеленения Смолевичского ЖКХ Эльвира Наконечная, на высадке цветов трудятся шесть человек.

– Для каждой клумбы подбираются цветы, которые подходят именно ей, – рассказала Эльвира Владимировна. ­– Стараемся выбирать такие цветы, которые будут радовать горожан своим цветением до поздней осени.

В завершение, мы просим жителей и гостей города ценить и беречь ту красоту, которая создана для нас с вами. Ведь цветочное убранство создает неповторимую атмосферу города и радует глаз многих людей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

Живыми красками украшают город

Живыми красками украшают город

Живыми красками украшают город

Живыми красками украшают город

 

Живыми красками украшают город

Живыми красками украшают город

Живыми красками украшают город