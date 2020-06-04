Живыми красками украшают город

Представить лето без цветов невозможно. С приходом тепла мы стараемся сделать свои приусадебные участки уютным уголком, где можно отдохнуть и насладиться яркими красками на клумбах. Дело это кропотливое и требует неимоверных стараний. А чтобы городские территории с весны до поздней осени радовали горожан и гостей цветами, немало усилий прикладывают коммунальные службы.

Наверняка, мало кто не заметил, что на улицах Смолевичей появились новые клумбы и архитектурные формы. И здесь стоит отметить тесное взаимодействие органов местной власти и работников ЖКХ, которые занимаются озеленением улиц города.

Бегонии, цинерарии, сальвии, тагетис, туи – пожалуй, это не весь список названий цветов и растений, которые в этом году украсили наш город и район.

– В этом году закуплено 20 тысяч саженцев рассады цветов, – рассказывает директор КУП «Смолевичское ЖКХ» Алексей Горбач. – Из них 15 тысяч высадим в городе, 5 – в крупных населенных пунктах района.

Чтобы сделать город красивее и интереснее, коммунальщики Смолевичей в этом году уделили внимание новым архитектурным решениям. Так, работники ремонтно-строительного участка ЖКХ изготовили трехуровневые деревянные клумбы, которые уже украсили улицы Первомайскую, Жодинскую, Белореченскую и Центральную.

– Кроме того в городе появились арочные формы, в которых растут цветы, – отметил Алексей Сергеевич. – Они уже установлены на улице Первомайской. Помимо этого мы уделили внимание высадке цветов в вертикальных формах.

Многие уже отметили практичность новых скамеек, которые в прошлом году были установлены по улицам Советской и Социалистической. Но помимо удобства, они еще являются и отличным украшением города: в каждой скамейке есть клумбочка, в которой уже красуются петунии.

Чтобы не только украсить город, но и предотвратить постоянный наезд на зеленые зоны в дворовых территориях, клумбы с петуниями появились во дворе по улице Жодинской. Получается и красиво, и практично.

Как известно, много усилий нужно не только для того, чтобы создавать красоту, но и чтобы ее поддерживать. В этих целях в ЖКХ создано специальное подразделение по покосу травы, закуплена новая техника и приглашаются работники. Объемы, которые необходимо коммунальщикам обкосить и облагородить, впечатляющие – тысяча гектаров в городе и районе.

– Самое главное – что люди работают старательно, с душой, – отметил Алексей Горбач. – Только так, общими усилиями, мы сможем сделать родную Смолевичину лучше и краше.

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Три новые клумбы украсили центральную площадь и района Юго-Запад. На прошлой неделе на них были высажены красочные петунии, и район приобрел новый вид!

Как рассказала старший мастер участка благоустройства и озеленения Смолевичского ЖКХ Эльвира Наконечная, на высадке цветов трудятся шесть человек.

– Для каждой клумбы подбираются цветы, которые подходят именно ей, – рассказала Эльвира Владимировна. ­– Стараемся выбирать такие цветы, которые будут радовать горожан своим цветением до поздней осени.

В завершение, мы просим жителей и гостей города ценить и беречь ту красоту, которая создана для нас с вами. Ведь цветочное убранство создает неповторимую атмосферу города и радует глаз многих людей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.



























