Лукашенко уже пугает расстрелами. Самое жуткое и смешное, что он наговорил своим противникам

Про расстрелы:





«Некоторым беларусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. <...>





Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!»





Про Валерия Цепкало:





«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята».





Про олигархов и «отмороженную» оппозицию:





«Не появилось никакого нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные. Да они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули бела-чырвона-белы и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут эту отмороженную так называемую радикальную оппозицию в Беларуси».





Про очереди на пикетах Светланы Тихановской:





— Поменьше вы смотрите в этих инстаграмах, стограммах или каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Палыч (обратился к главе КГБ Вакульчику), дать им фотографии, сделанные с этих, как, квадрокоптеры называются, надо им эти фотографии дать, и вы увидите совсем другую картинку. Это все те же люди. И количество их то же, что и было. Хоть они сегодня от радикальной оппозиции якобы (президент показывает руками, что дистанцируются), что это не они, они маргиналы и прочее. Нет!





Лукашенко рассказал, что для сбора подписей организована «малая и большая карусель».

— Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь, — рассказал Александр Лукашенко.

А большая карусель, по его словам, заключается в том, что одни и те же люди приходят на пикеты на Комаровке и оставляют подписи по нескольку раз.

— Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого, — заметил Александр Лукашенко.