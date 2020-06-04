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«Белорусские легкоатлетические игры» пройдут на стадионе «Динамо»

04.06.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белорусские легкоатлетические игры» пройдут на стадионе «Динамо»

Любителей «королевы спорта» в конце июля ждёт большой старт. «Белорусские легкоатлетические игры» состоятся на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Впервые чемпионат страны пройдёт в таком формате. Болельщиков ждёт много интересного. А спортсмены замахнутся как минимум на национальные рекорды. Турнир запланирован на те же даты, что и Олимпиада, поэтому и ожидания очень высоки. В сектора и на беговые дорожки выйдут наши ТОП-атлеты: Анастасия Мирончик-Иванова, Алина Талай, Эльвира Герман, Максим Недосеков, Татьяна Холодович. Организаторы постараются воссоздать вокруг «Белорусских атлетических игр» атмосферу, которая была на «Динамо» во время матча Европа – США и II Европейских игр.

Талисманом летних соревнований и всей Федерации лёгкой атлетики станет новый маскот Бафик. 

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Любителей «королевы спорта» в конце июля ждёт большой старт. «Белорусские легкоатлетические игры» состоятся на национальном олимпийском стадионе «Динамо»....
 
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