Эксперты: Реформ не будет, гайки будут закручивать

Так прокомментировал назначение нового правительства экономист Сергей Балыкин.





- Экономика переводится в командный режим. Речь идет о методике руководства. Показательно, что человека из военпрома поставили во главе правительства. По моему мнению, это означает, что экономикой будут руководить по-военному. Если военного поставить руководить заводом, он будет командовать им, как полком. Задание поставлено – задание должно быть выполнено, приказы исполняются, а не обсуждаются. Цель должна быть достигнута ценой любых потерь. Для военных люди – это ресурсы, время жизни подразделения установлено в справочниках. Процент потерь устанавливается заранее, он уже рассчитан. План должен быть выполнен любой ценой, - отмечает Сергей Балыкин.





По его мнению, государственный курс не изменится: «серьезных реформ не будет, а гайки, возможно, будут закручивать».





Лев Марголин: Лукашенко спешит сбить волну возмущения

Экономист видит спешку с назначением условно нового правительство именно в этом.









- Правительство не такое и новое. Но вопрос остается прежним: что это даст? Лично я уверен, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Не знаю Головченко, не знаю, что он из себя представляет; съесть он съест, но кто же ему даст? Лукашенко вроде и обозначил главные цели правительства – разобраться в высоких технологиях. Но какой корабль ты ни построй, если нет условий, чтобы он плавал, то он и не поплывет. У нас такое болото, в котором не может плыть ни один корабль, даже самый прекрасный.





- А почему выбор пал именно на председателя Военно-промышленного комитета?





- Думаю, здесь присутствуют две причины. Во-первых, Лукашенко сейчас больше доверяет людям, которые весь трудовой путь прошли в Беларуси, не имеют никаких связей с Россией – это надежно. А во-вторых, он вспомнил Цепкало, который создал Парк высоких технологий, сейчас пришел еще один человек, который создаст еще что-нибудь интересное. Можно создать один парк, можно создать одно предприятие, можно заманить одного инвестора, но в целом ситуация не поменяется. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, как Лукашенко скажет Головченко: я тебя поставил сюда не для того, чтобы ты реформы проводил, а чтобы заставлял людей работать.





- Лукашенко заявлял, что поменяет правительство после регистрации кандидатов в президенты, но сделал это намного раньше. Почему?





- Лукашенко спешит. К тому все назначены с приставкой и.о. Он сказал, что настоящее назначение произойдет после выборов. Но мне кажется, что интерес состоит в том, чтобы сбить волну возмущения. Мол, я поставил молодых, они развернутся, наведут порядок и так далее. Лукашенко понимает, что накал страстей растет и надо что-то делать, но в пределах своего разумения.



