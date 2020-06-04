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На стене в Бресте появился и быстро пропал милиционер, плачущий и думающий об Оскаре после задержания Тихановского в Гродно

04.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте художник вдохновился фото, которое было сделано в Гродно вскоре после задержания блогера, сообщает «Брестская газета». Вскоре стрит-арт сорвали.

На стене в центре Бреста утром 4 июня брестчане заметили свеженький стрит-арт, связанный с недавними событиями в Гродно. Неизвестный художник изобразил милиционера, сидящего на лавочке, который плачет и думает об Оскаре.

В 12.45 брестского «милиционера» со стены частично сорвали, пишет TUT.BY.



В Бресте появился стрит-арт: милиционер сидит на лавочке, согнувшись от боли, и мечтает об Оскаре после задержания Тихановского. Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК. Брестская газета

А вот фото, которое послужило основой для создания стрит-арта. Оно сделано вскоре после задержания блогера Сергея Тихановского.



Как видим, художник внес некоторые коррективы: снял милиционеру маску, закрыл лицо руками, добавил слезы и мысли о главной премии американских киноакадемиков.


Спустя несколько часов стрит-арт был практически полностью содран со стены. Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Бресте художник вдохновился фото, которое было сделано в Гродно вскоре после задержания блогера, сообщает «Брестская газета». Вскоре стрит-арт сорвали.
 
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