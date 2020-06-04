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Женщина отвлеклась и опрокинула автомобиль в кювет. Ребенка спасло детское кресло

04.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 3 июня около 18.00 часов 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендай», на 236 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» не справилась с управлением (со слов женщины, отвлеклась на ребенка), съехала в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Женщина отвлеклась и опрокинула автомобиль в кювет. Ребенка спасло детское кресло

Женщина была пристегнута, а находившийся в салоне автомобиля семилетний ребенок, перевозился в детском удерживающем устройстве, поэтому обошлось без пострадавших. Автомобиль получил механические повреждения. Проводится проверка.

Женщина отвлеклась и опрокинула автомобиль в кювет. Ребенка спасло детское кресло

Госавтоинспекция напоминает, что использование ремня безопасности – это базовое правило безопасного движения. Согласно пункту 9.5 ПДД водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.
Отправляясь в дорогу, не забудьте о своей безопасности и безопасности юных пассажиров. Согласно ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет. Исключение лишь для детей, чей рост начинается от 150 сантиметров.
Помните, про обязательное использование ремней безопасности и детских автокресел. Берегите себя и безопасных вам дорог!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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