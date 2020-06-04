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Женщина отвлеклась и опрокинула автомобиль в кювет. Ребенка спасло детское кресло
04.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 3 июня около 18.00 часов 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендай», на 236 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» не справилась с управлением (со слов женщины, отвлеклась на ребенка), съехала в кювет, где транспортное средство опрокинулось.
Женщина была пристегнута, а находившийся в салоне автомобиля семилетний ребенок, перевозился в детском удерживающем устройстве, поэтому обошлось без пострадавших. Автомобиль получил механические повреждения. Проводится проверка.
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По предварительной информации: 3 июня около 18.00 часов 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендай», на 236 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» не...
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