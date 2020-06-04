А знает ли Лукашенко, какой у него рейтинг? Кто в Беларуси замеряет уровень доверия власти

Источник материала: Tut.by

В Беларуси фактически нет открытых данных об уровне доверия институтам власти (в том числе президенту), о рейтинге ключевых политиков (в том числе Лукашенко). Проводить исследования могут только специально аккредитованные службы, их в Беларуси всего семь. Администрация президента и другие госорганы периодически заказывают такие опросы, но полученные результаты чаще всего закрыты для общественности. Даже экзитполы, итоги которых являются открытыми, вряд ли пройдут на предстоящих выборах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси проводить опросы на тему выборов и общественно-политической ситуации в стране могут только социологические службы, у которых есть специальная аккредитация. За незаконное проведение опросов общественного мнения грозит штраф .

Недавно интернет-медиа порекомендовали не проводить интернет-опросы о рейтинге потенциальных кандидатов в президенты, оказалось, что в связи с большим количеством участников их могут посчитать опросами общественного мнения без аккредитации. Перед этим несколько независимых СМИ спросили у читателей, за кого бы они могли отдать голос (формулировки вопросов были разными), и Александра Лукашенко выбрало 3−6% ответивших пользователей.

Мы решили выяснить, а что показывают опросы официальных социологических служб? И как сегодня Александр Лукашенко узнаёт, какой у него рейтинг?

В открытом доступе результатов нет — так решил заказчик

Аккредитация на проведение опросов на общественно-политические темы есть у семи белорусских организаций, шесть из них — государственные, одна принадлежит официальному профсоюзу:

Институт социологии Академии наук,

Центр социологических и политических исследований БГУ,

Информационно-аналитическое управление Академии управления при президенте,

Молодежная лаборатория социсследований Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»,

Отдел социальных исследований и информационно-аналитической работы информагентства «Могилевские ведомости»,

Лаборатория социальных исследований Гомельского государственного технического университета имени Сухого,

Центр социологических исследований международного университета МИТСО (учредитель — Федерация профсоюзов Беларуси).

У каждой социологической службы есть годовой план, который включает обязательные научные исследования, их результаты чаще всего открыты. Но есть исследования, которые службы проводят по заказу — государственных, общественных организаций, бизнеса, международных фондов. В этом случае заказчик решает, публиковать результаты исследования или оставить их для внутреннего пользования.

В договорах с коммерческими организациями, органами госуправления чаще всего прописывается, что полученная информация информация конфиденциальная. Международные организации, как правило, более открыты, они заинтересованы, чтобы полученные результаты разошлись как можно шире.

До 2018 года опросами занимался Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при Администрации президента, который выпускал сборник социологических исследований, где были зафиксированы проблемы, волнующие граждан, степень протестных настроений, а также уровень доверия к власти и общественным институтам. Так, на начало 2017 года отмечалось проседание в оценках ситуации в национальной экономике, в этот период по стране проходили акции протеста в связи «тунеядским» декретом. В первом квартале 2018 году уровень доверия парламенту, правительству и местным органам власти был в среднем 49%, не доверяли власти 39%. Оппозиционным партиям в тот период не доверяли 75% участников опроса, доверяли — 9% респондентов. Цифры об уровне доверия президенту опубликованы не были.

Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ), который появился после ликвидации ИАЦ, своей социологической службы не имеет, институт заказывает исследования у других организаций, но результаты не публикует.

Так, в этом году информационно-аналитическое управление Академии управления при президенте по заказу БИСИ изучало мнение молодежи, в том числе, по уровню доверия власти. Результаты исследования не были опубликованы — так решил заказчик.

— Белорусский институт стратегических исследований является структурой, которая создана для информирования высших должностных лиц, мы для них и делаем аналитику, — пояснил директор института Олег Макаров. — Исходя из того, какое решение они примут, решается, что делать дальше (публиковать или не публиковать полученные данные — Прим. TUT.BY). БИСИ не является структурой для публичной аналитики.

Институт социологии Академии наук по заказу органов госуправления провел исследования, которые включают вопросы об уровне доверии власти, рассказал директор института Геннадий Коршунов. То есть можно предположить, что Лукашенко знает свой рейтинг. Однако в открытом доступе результатов нет — так решил заказчик. Получить комментарий у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт не удалось.

Другие аккредитованные социологические службы в прошлом и в этом году исследования по уровню доверия власти и рейтингу политиков не проводили, заказов к предстоящим президентским выборам им не поступало.

Заказов на проведение экзитполов не поступало

На президентских выборах в 2010 и 2015 годах в Беларуси проводились экзитполы. В 2010 году — украинская компания TNS, в 2015 — австрийская компания «Евразийский барометр», заказчиком выступала государственная телекомпания ОНТ. Избирателей на выходе с участка опрашивали белорусские специалисты, с которыми иностранные компании заключили договор. Результаты экзитполов открытые, и в 2010, и в 2015 году опросы показали, что большинство избирателей поддержали Александра Лукашенко. При этом опрос в дни досрочного голосования не проводился.

Будут ли работать экзиполы на предстоящих президентских выборах? Опрошенные нами аккредитованные социологические службы заявили, что к ним пока таких заказов не поступало, а процедура это длительная и дорогостоящая. С учетом количества избирателей в Беларуси, нужно организовать сбор информации на более чем 300 участках по всей стране, на каждом участке опрашивать избирателей должно по три интервьюера, которых нужно заранее подготовить.

По общемировым стандартам подготовка к экзитполам начинается за полгода до выборов, когда проводится первое исследование, потом за три месяца до голосования — второе исследование, за месяц — третье. И финальный опрос — непосредственно после голосования.

До проведения президентских выборов в Беларуси, напомним, остается два месяца.