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Лукашенко заявил, что не отдаст страну

04.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент заявил, что страну потенциальные кандидаты в президенты не получат.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что, по его впечатлению, претенденты в президенты действительно пришли и за чьи-то деньги и хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку.

Обращаясь к чиновникам, Лукашенко подчеркнул: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат».

«Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили», - добавил он.

Лукашенко особо подчеркнул, что эту страну он не отдаст никому, чтобы над ней не издевались, не порвали на куски и не отдали кому-то.

«В этой стране моя жизнь. И многих из вас»,  - заявил президент.

Фрагмент видео-выступления опубликовал телеграм-канал «ПулПервого».

 
 
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Президент заявил, что страну потенциальные кандидаты в президенты не получат.
 
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