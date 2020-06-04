Лукашенко заявил, что не отдаст страну

Источник материала: Ежедневник

Президент заявил, что страну потенциальные кандидаты в президенты не получат.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что, по его впечатлению, претенденты в президенты действительно пришли и за чьи-то деньги и хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку.

Обращаясь к чиновникам, Лукашенко подчеркнул: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат».

«Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили», - добавил он.

Лукашенко особо подчеркнул, что эту страну он не отдаст никому, чтобы над ней не издевались, не порвали на куски и не отдали кому-то.

«В этой стране моя жизнь. И многих из вас», - заявил президент.

Фрагмент видео-выступления опубликовал телеграм-канал «ПулПервого».