|
Лукашенко заявил, что не отдаст страну
04.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент заявил, что страну потенциальные кандидаты в президенты не получат.
На совещании с членами правительства глава государства заявил, что, по его впечатлению, претенденты в президенты действительно пришли и за чьи-то деньги и хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку.
Обращаясь к чиновникам, Лукашенко подчеркнул: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат».
«Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили», - добавил он.
Лукашенко особо подчеркнул, что эту страну он не отдаст никому, чтобы над ней не издевались, не порвали на куски и не отдали кому-то.
«В этой стране моя жизнь. И многих из вас», - заявил президент.
Фрагмент видео-выступления опубликовал телеграм-канал «ПулПервого».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент заявил, что страну потенциальные кандидаты в президенты не получат.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)