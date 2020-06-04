Валерий Бельский стал новым помощником Президента. Соответствующее решение принял сегодня Глава государства.
Сообщается, что новый помощник Лукашенко будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролировать процессы в банковской сфере.
Бельского президент охарактеризовал как «крепкого и приземленного человека», за которым будущее нашей страны.
"Да, многому придется учиться. Это тот пробел, который я вижу в работе президента. У меня никогда не было помощника, который бы занимался этими вопросами", – говоря о Валерии Бельском, заявил Лукашенко.
Стоит отметить, что с 2016 по 2020 год новый помощник президента занимал должность директора института экономики НАН.
Сегодня, 4 июня, президент провел кадровый четверг и частично обновил состав правительства.
Как мы
Первым вице-премьером стал Николай Снопков. На этом посту он сменил Дмитрия Крутого, который сейчас стал заместителем главы Администрации президента. В его сферу ответственности будут входить экономические вопросы.
Еще одним заместителем премьер-министра станет Александр Субботин. Он является помощником президента.
Есть изменения и в министерском блоке.
Так, новым министром промышленности стал гендиректор БелАЗа Петр Пархомчик.
На пост министра информации назначен руководитель телеканала СТВ Игорь Луцкий.
Министром архитектуры и строительства стал Роман Пархамович.
Бывший министр финансов Максим Ермолович уходит на дипломатическую работу. Вместо него министерство возглавит первый замминистра Юрий Селиверстов.
Руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства станет Андрей Хмель.
Замминистра экономики Дмитрий Матусевич назначен председателем Госкомитета по имуществу.
Романа Головченко на посту председателя Госкомвоенпрома заменил Дмитрий Пантус.
Новый глава и в Комитете госконтроля. Им стал Юрий Тертель.
Что касаемо Сергея Румаса, который до недавнего времени был премьер-министром Беларуси, то он, по словам президента, хочет заниматься бизнесом. Лукашенко отметил, что он это приветствует.