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Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
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Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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