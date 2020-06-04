ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian»

04.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Любецкая: «Самым важным сегодня видится совершенствование законодательства в области экономики»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как Беларусь смотрится в международных рейтингах?

Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian»

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
На четвёртом месте по реализации мяса, 10-е место по реализации молока – это достойно. Мне кажется, можно гордиться своей республикой и даже с гордостью читать страницы оперативной какой-то печати или статистических каких-то данных – это гордо. И даже мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. Я даже была удивлена, что в Америке знают belarusian. Обмен был опытом – никаких политических вопросов. Просто там люди земли. И, как они говорили, чтобы получалось у тебя что-то, ты должен любить работу, любить ту землю и любить тот народ, с которым ты работаешь и с которым живёшь.

Люди в материале: Лима Пархимович, Игорь Марзалюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалист по уходу за растениями и фуд-флорист. Подборка интересных вакансий в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика