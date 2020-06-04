В Гродно задержали координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненщине

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали Ольгу Корякину — координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: spring96.org

По информации правозащитников девушку забрали с места работы на мини-рынке на улице Поповича.

Ольга Корякина — девушка задержанного 29 мая в Гродно Дмитрия Фурманова, который проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 364 УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Его задержали вместе с Сергеем Тихановским на пикете в Гродно.

Сегодня, 5 июня, также был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Его увезли в неизвестном направлении.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

Прошедшей ночью на даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.