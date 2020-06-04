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В Гродно задержали координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненщине
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали Ольгу Корякину — координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области. Об этом
По информации правозащитников девушку забрали с места работы на мини-рынке на улице Поповича.
Ольга Корякина — девушка задержанного 29 мая в Гродно Дмитрия Фурманова, который проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 364 УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Его задержали вместе с Сергеем Тихановским на пикете в Гродно.
Сегодня, 5 июня, также
Инцидент на пикете по сбору подписей
Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят
Прошедшей ночью на даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого
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В Гродно задержали Ольгу Корякину - координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области.
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