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В Столбцах три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году. Больше половины квартир для многодетных семей

04.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцах три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году. Больше половины квартир для многодетных семей

Они разместятся на улицах Машиностроителей и Мира. Сейчас специалисты возводят стены. Общее количество квартир в трех домах – 170. Больше половины из них получат многодетные семьи. Для этой категории запланировано также строительство 10 собственных домов. И это еще не все планы. В 2020 году начнут возведение еще одного дома на улице Ленинской. Там собственное жилье смогут получить около 100 человек.

В Столбцах три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году. Больше половины квартир для многодетных семей

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Строительство ведется согласно графикам, разработанным и утвержденным. Работают семь дней в неделю и полный световой день. На данных объектах предусмотрено комплексное благоустройство, будет выполнено дорожное покрытие из плитки тротуарной, пешеходные связи, детские игровые площадки, озеленение территории.

В Столбцах три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году. Больше половины квартир для многодетных семей

Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий – почти 2 тысячи человек, около 200 из них – многодетные семьи. Чтобы ее уменьшить, ежегодно в Столбцовском районе планируют строить не менее 120 квартир и 70 частных домов.

Люди в материале: Евгений Кондратович

 
 
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Новости Беларуси. Три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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