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В Столбцах три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году. Больше половины квартир для многодетных семей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они разместятся на улицах Машиностроителей и Мира. Сейчас специалисты возводят стены. Общее количество квартир в трех домах – 170. Больше половины из них получат многодетные семьи. Для этой категории запланировано также строительство 10 собственных домов. И это еще не все планы. В 2020 году начнут возведение еще одного дома на улице Ленинской. Там собственное жилье смогут получить около 100 человек.
Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий – почти 2 тысячи человек, около 200 из них – многодетные семьи. Чтобы ее уменьшить, ежегодно в Столбцовском районе планируют строить не менее 120 квартир и 70 частных домов.
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В Столбцах три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году. Больше половины квартир для многодетных семей
Новости Беларуси. Три многоэтажки введут в эксплуатацию в 2020 году в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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