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Поезда на Автозаводской линии метро станут ходить чаще в часы пик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В час пик в будние дни поезда на второй ветке метро будут ходить чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, уже 5 июня шесть дополнительных составов будут курсировать по Автозаводской линии с 6.30 до 8.30 утра и с 17 до 19 часов. Интервал движения поездов сократят с 3 минут до 2,5.
Также с 5 июня увеличится и количество наземного транспорта. Дополнительные автобусы поедут по маршрутам № 115Э, 127, 144С, 159.
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Новости Беларуси. В час пик в будние дни поезда на второй ветке метро будут ходить чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Транспортники...
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