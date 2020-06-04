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Поезда на Автозаводской линии метро станут ходить чаще в часы пик

04.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В час пик в будние дни поезда на второй ветке метро будут ходить чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поезда на Автозаводской линии метро станут ходить чаще в часы пик

Транспортники изучили пассажиропоток и добавили поезда.

Так, уже 5 июня шесть дополнительных составов будут курсировать по Автозаводской линии с 6.30 до 8.30 утра и с 17 до 19 часов. Интервал движения поездов сократят с 3 минут до 2,5.

Поезда на Автозаводской линии метро станут ходить чаще в часы пик

Также с 5 июня увеличится и количество наземного транспорта. Дополнительные автобусы поедут по маршрутам № 115Э, 127, 144С, 159.

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Новости Беларуси. В час пик в будние дни поезда на второй ветке метро будут ходить чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Транспортники...
 
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