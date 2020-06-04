﻿ Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов

04.06.2020 17:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мало кто не любит время от времени посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Сейчас все знают, что в кинокартинах масса спецэффектов, однако мы не так часто задумываемся над тем, как занимательно выглядят актёры во время съёмок. Мы собрали несколько примеров из вселенных Marvel и Star Wars, которые показывают, что сниматься в фильмах очень весело. Но и без кропотливого труда не обходится. 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Кстати, недавно мы рассказывали, что у генерала из мультфильма «Монстры против пришельцев» есть нашивка в виде Шрека.

Вот ещё пять интересных деталей из фильмов и мультиков – здесь подробнее

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мало кто не любит время от времени посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Сейчас все знают, что в кинокартинах масса спецэффектов, однако мы не так часто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поезда на Автозаводской линии метро станут ходить чаще в часы пик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика