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Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов
Источник материала: СТВ
Мало кто не любит время от времени посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Сейчас все знают, что в кинокартинах масса спецэффектов, однако мы не так часто задумываемся над тем, как занимательно выглядят актёры во время съёмок. Мы собрали несколько примеров из вселенных Marvel и Star Wars, которые показывают, что сниматься в фильмах очень весело. Но и без кропотливого труда не обходится.
Кстати, недавно мы рассказывали, что у генерала из мультфильма «Монстры против пришельцев» есть нашивка в виде Шрека.
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Мало кто не любит время от времени посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Сейчас все знают, что в кинокартинах масса спецэффектов, однако мы не так часто...
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