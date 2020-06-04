Специалист по уходу за растениями и фуд-флорист. Подборка интересных вакансий в Минске

Источник материала: Tut.by

Крупной айтишной компании нужен специалист по уходу за растениями. Фирма, которая занимается оптовой торговлей и работает с Amazon, хочет найти ночного аккаунт менеджера. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие интересные вакансии предлагают в Минске.



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Менеджер блогера

Вакансией для блогера сейчас, наверное, мало кого удивишь. А вот менеджеров для блогеров пока ищут нечасто. Если простыми словами, то работа заключается в поиске и продаже канала подходящего блогера различным рекламодателям. Требования: опыт работы в продажах от 1 до 3 лет, владение английским на профессиональном уровне, знание второго иностранного приветствуется. Зарплата не указана.

Специалист по уходу за растениями

Еще одну интересную вакансию предлагает крупная компания по разработке компьютерных игр. Им нужен специалист по уходу за растениями. В обязанности работника будет входить уход за горшечными растениями офиса компании, борьба с вредителями, которые на них могут завестись, участие в разработке решений по размещению и закупке растений. У кандидата на должность должно быть образование и опыт в области растениеводства, озеленения. Работать придется полную рабочую неделю с 9.00 до 18.00 в двух разных бизнес-центрах, где находятся офисы компании. Зарплата в объявлении не прописана.

Ночной аккаунт-менеджер

Компания, которая занимается оптовой торговлей и работает с Amazon.com ищет ночного аккаунт-менеджера . Этот специалист должен анализировать информацию, выводить гипотезы и тестировать их, уметь работать в Photoshop на базовом уровне — стереть фон на изображении, сделать шаблон, «гуглить» нужную информацию и вносить ее в таблицы, уметь обрабатывать и систематизировать ее. Зарплата по итогам собеседования. Почему вакансия называется именно ночной аккаунт-менеджер, в объявлении не поясняется.

Оператор аттракционов и игрового оборудования

Все, что должен делать этот работник , — обеспечивать безопасную и правильную эксплуатацию аттракционов. Наличие каких-то специальных навыков от кандидата не требуется. На руки обещают платить от 600 рублей.

Фуд-флорист

В вакансии для загадочного специалиста под названием фуд-флорист зарплата не указана. Этот работник должен составлять букеты и композиции не только из цветов, но и, к примеру, из фруктов, ягод, конфет и прочей еды. Ищет его мастерская оригинальных букетов. Если нет опыта, но работать фуд-флористом хочется, обещают обучить. Из неприятного — придется активно работать в праздники. Из приятного — это время оплачивается по отдельному тарифу.

Лайв-аналитик

Лайв-аналитика приглашает букмекерская контора. Он должен контролировать изменение коэффициента ставок на событие во время спортивных мероприятий. Кандидат должен уметь правильно оценивать вероятность наступления события и выражать ее в форме коэффициента, хорошо разбираться в спорте и иметь историю успешных ставок в букмекерских компаниях. Из плюшек компания предлагает активную корпоративную жизнь за счет компании — ежегодные летние и зимние корпоративные мероприятия, занятия спортом, розыгрыш путевок на отдых за границей, языковые курсы. Кроме того, в офисе есть бильярд, плейстейшн, фуд-корт, дартс. Иногородним предусмотрена компенсация за аренду жилья. Вот только зарплата в объявлении не оговаривается.

Визуальный мерчендайзер магазина молодежной одежды

Этот специалист будет отвечать за визуальное оформление торгового зала, оформлять манекены, планировать и подготавливать магазин к сезонным сменам товара. Претендент должен иметь опыт работы в этой области от 6 месяцев.

Сотрудник по работе с воздушными шарами

Из необычного в обязанности работника будет входить составление композиций из воздушных шариков. В остальном это работа продавца. Обязательно нужен опыт творческой работы, handmade, навыки работы по ручному изготовлению декора — скрапбукингу, декупажу, флористики и подобному. Зарплату обещают от 700 рублей «грязными».

Специалист по сборке велосипедов

Такого работника ищет крупный интернет-гипермаркет. Все, что нужно уметь — собирать велосипеды. Инструменты дадут. Опыт не требуется, рассмотрят даже кандидатуру студента.

Переводчиков венгерского и португальского языка

Переводчиков ищет айтишная компания. Зарплату им предлагает от 1 200 до 1 350 рублей на руки. Они должны принимать и обрабатывать входящие обращения от иностранных клиентов компании, общаться с ними. График работы сменный — день, день, 2 выходных, затем ночь, ночь 2 выходных.