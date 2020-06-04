В Минске стартовал теннисный турнир BelGlobal Cup

Источник материала: ОНТ

Минске стартовал теннисный турнир BelGlobal Cup" class="one-news__figure-img">

Два теннисных турнира начались сегодня в Минске. В BelGlobal Cup играют представители сборной – Александра Саснович и Егор Герасимов.

Уникальность в том, что девушки и парни играют друг против друга. Теннисисты разбиты на 4 группы по 3 человека. Победитель выходит полуфинал. Матчи состоят из двух сетов по 4 гейма. К сожалению, после первого дня по состоянию здоровья с турнира снялась лидер женской команды Арина Соболенко. Проиграв Артёму Бардину в двух партиях с одинаковым счетом – 2:4. Александра Саснович в трех сетах обыграла Тихона Фёдорова.

Параллельно проходит ещё один турнир, где соревнуются исключительно девушки, в том числе Вера Лапко. Соревнования завершатся 6 июня.

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