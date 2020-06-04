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Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

04.06.2020 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ориентировал правительство на мобилизацию всех сил. Главное – не допустить падения экономики и уровня жизни людей. Весь мир переживает сложные времена: пандемия наложила отпечаток и на геополитическую ситуацию. Поэтому требуются люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически.

Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

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Глава государства также подчеркнул: сейчас важно видеть пути развития там, где их не видят другие. И расценивать кризис как возможности для роста, а не для раскачивания ситуации в стране. В этой связи более чем странно выглядят попытки некоторых новоявленных политиков дестабилизировать государство.

Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
У меня складывается впечатление, что они действительно пришли и за чьи-то деньги (а вы видите, за чьи деньги) хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку.

Не буду долго на этот счет говорить. Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните, там были «свядомыя незалежныя», воевали за «незалежнасць», под Минском граница была западная (знаете, где была эта часть), восточная часть находилась, пусть немного, но у Российской империи. А нам осталась полосочка. И мы воевали за «незалежнасць». За какую «незалежнасць»? За эту полосочку боролись.

Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

Нам досталась страна, мы создали первое государство, независимое (относительно еще пока), суверенное. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелится, шатается и не понимаете, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас!

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал правительство на...
 
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