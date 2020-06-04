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Cолист «Иванушек» рассказал о своем романе с Жанной Фриске

04.06.2020 18:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Cолист «Иванушек» рассказал о своем романе с Жанной Фриске

Российский поп-певец, солист группы «Иванушки International» 49-летний Кирилл Андреев сделал откровенное признание: у артиста был роман с певицей Жанной Фриске, правда, семью они создать не смогли, сообщает издание StarHit.

В Сети появился анонс программы «Секрет на миллион», которая выходит на НТВ. Как следует из него, Андреев на пике популярности в 90-е годы мог похвастаться множеством поклонниц, однако его сердце покорила певица Жанна Фриске, которая тогда появилась на сцене в составе группы «Блестящие». У артистов закрутился роман.

Он также добавил, что им тогда было сложно создать семью, поскольку оба они принадлежали сцене, а не себе.

В итоге Андреев сыграл свадьбу в 2000 году с инструктором по аэробике Лолитой Аликуловой. Пара уже вырастила сына – Кирилла, который недавно сам женился.

По словам Андреева, он уже не прочь нянчить внуков.

Фото: Мудрац Александра/ТАСС

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Российский поп-певец, солист группы «Иванушки International» 49-летний Кирилл Андреев сделал откровенное признание: у артиста был роман с певицей Жанной Фриске, правда,...
 
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