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Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

04.06.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи. Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание — площади под её возделывание увеличили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Хозяйства области ожидают получить достойный урожай гречки около 8 тысяч тонн. Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину недостающее импортируется. Но весной 2020 года были временные трудности с поставками. В связи с чем глава государства поставил задачу нарастить производство.  

Тему продолжит Ирина Недобоева.    

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Маленький перерыв на обед и снова за работу. Для Сергея Толпы это уже 31-й сезон в поле. В этом году в хозяйстве впервые за долгие годы сеят гречку.  

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Сергей Толпа, механизатор сельхозпредприятия «Ульяновское Агро»:  
Культура нужная для всей страны, не только для колхоза. С гречкой спешить нельзя. Её нужно сеять после всех зерновых. Потому что эта культура любит тепло. То же самое, чтобы она успела вырасти, дозреть. Надо в сроки ловить этот момент.  

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

О гречке, как культуре стратегической для страны, не раз говорил глава государства. Примерно наполовину Беларусь закрывала собственные потребности в прежние годы, недостающее импортировалось из России.   

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

В хозяйствах области подготовили почву, семена, выбрали оптимальное время.  

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

В Могилёвской области в этом сезоне гречиху сеют во всех районах.   

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Геннадий Захаров, директор сельхозпредприятия «Ульяновское Агро»:  
Как для агрария – погода сейчас супер. Зима была тёплая, озимые сохранились хорошо. Сейчас отсеем гречку. Дай бог, пройдёт дождик, пойдут всходы и возьмём хороший урожай.  

Ирина Недобоева, корреспондент:
Залог продуктивного роста гречихи – это ещё и пчёлы. Именно поэтому пасеку и привозят так близко к полю. Насекомые опыляют растения, тем самым способствуют увеличению урожайности. Эдакая польза от естественного взаимодействия флоры и фауны.  

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Расширили площади под гречиху и фермеры. В хозяйстве Александра Ринга под эту культуру отвели почти 120 гектаров. 

Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Александр Ринг, фермер:  
Известно, что гречиха рентабельна от 14 центнеров с гектара. Это очень хороший предшественник для последующих культур. Да и сама культура, реализации её, цена достаточно высокая. Плюс государство поддерживает. Постоянно надбавки за реализацию продовольственной гречихи. Поэтому эта культура выгодная и фермы постоянно её культивируют.  

С такими посевными площадями в области планируют не только полностью обеспечить госзаказ, а это 6 тысяч тонн, но еще и заложить не меньше двух тысяч тонн качественных семян для будущего урожая.  

Люди в материале: Ирина Недобоева, Геннадий Захаров, Сергей Толпа, Александр Ринг

 
 
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Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи. Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание — площади под её возделывание увеличили в...
 
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