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Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи. Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание — площади под её возделывание увеличили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйства области ожидают получить достойный урожай гречки – около 8 тысяч тонн. Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину – недостающее импортируется. Но весной 2020 года были временные трудности с поставками. В связи с чем глава государства поставил задачу нарастить производство.
Маленький перерыв на обед и снова за работу. Для Сергея Толпы это уже 31-й сезон в поле. В этом году в хозяйстве впервые за долгие годы сеят гречку.
Сергей Толпа, механизатор сельхозпредприятия «Ульяновское Агро»:
О гречке, как культуре стратегической для страны, не раз говорил глава государства. Примерно наполовину Беларусь закрывала собственные потребности в прежние годы, недостающее – импортировалось из России.
В хозяйствах области подготовили почву, семена, выбрали оптимальное время.
В Могилёвской области в этом сезоне гречиху сеют во всех районах.
Геннадий Захаров, директор сельхозпредприятия «Ульяновское Агро»:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Расширили площади под гречиху и фермеры. В хозяйстве Александра Ринга под эту культуру отвели почти 120 гектаров.
Александр Ринг, фермер:
С такими посевными площадями в области планируют не только полностью обеспечить госзаказ, а это 6 тысяч тонн, но еще и заложить не меньше двух тысяч тонн качественных семян для будущего урожая.
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Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи. Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание — площади под её возделывание увеличили в...
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