Линкявичюс — Макею: Литва поможет Беларуси в борьбе с пандемией COVID-19

Линас Линкявичюс и Владимир Макей / БЕЛТА​





передает пресс-служба МИД Литвы слова Линкявичюса, передает "Еврорадио". "Я уведомил министра о принятом правительством Литвы решении об оказании гуманитарной помощи Беларуси в борьбе с пандемией и еще раз призвал реализовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения", —пресс-служба МИД Литвы слова Линкявичюса, передает





В Литве, в отличие от Беларуси, был введен жесткий карантин во время COVID-19. Сейчас в сутки там фиксируют всего по несколько новых случаев заболевания.





Также глава литовской дипломатии призвал продолжать диалог по политическим и экономическим вопросам и напомнил о болезненной для Литвы теме — Белорусской АЭС. Он напомнил Макею, что Беларусь обещала Еврокомиссии реализовать рекомендации международных экспертов до начала работы АЭС.









Литва — самый активный противник Белорусской АЭС, расположенной недалеко от границы. Запуск БелАЭС запланирован на лето 2020 года.





Кроме того, литовский министр подчеркнул, что его страна заинтересована в независимой и демократической Беларуси. Официальная Вильня поможет Минску диверсифицировать поставки энергоносителей. Ожидается, что на этой неделе в Клайпедский порт прибудет американский танкер с нефтью для Беларуси.





Говоря о предстоящих президентских выборах в Беларуси, Линкявичюс выразил надежду, что они пройдут с соблюдением международных стандартов, когда будут созданы равные условия для всех кандидатов, а также для самовыражения гражданского общества.