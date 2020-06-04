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Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

04.06.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское правительство возглавил Роман Головченко – бывший глава Госкомвоенпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков. Вице-премьером стал Александр Субботин. Дмитрий Крутой занял должность замглавы Администрации Президента. Новый руководитель и в Комитете госконтроля. Это Иван Тертель.

Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

Перестановки и в некоторых министерствах. Так, руководить промышленностью будет Петр Пархомчик. Министерство архитектуры и строительства возглавит Руслан Пархамович. Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси.

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Ротация затронула и Минжилкомхоз – главой ведомства назначен Андрей Хмель. А информационное ведомство возглавит Игорь Луцкий. Теперь уже бывший генеральный директор телеканала СТВ. Председатель Госкомвоенпрома – Дмитрий Пантус. Президент подробно объяснил свой выбор по каждому назначению. В частности, и по главе правительства.

Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я его вчера предупредил, что у нас правительство – коллективный орган. И он – председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат.

Мы высветим любого члена правительства, если нарушается по его направлению какой-то порядок или он не дает результат. Высветим.

Почему Головченко? Я понимаю, и недостатки, я наблюдаю за ним давно. Я его куда только ни бросал, он у меня объехал весь мир, будучи послом.

Я сделал этот выбор, потому что у нас... Ну вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. Некоторые говорят, коровники не пойдут, мол, крестьяне на такие. Вспомните, в середине 90-х покушать нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на 6 миллиардов долларов продаем этой продукции, обеспечив себя. Ну как-то поняли, реформировали это сельское хозяйство. Еще не все решили, но знаем, в каком направлении двигаться. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать.

Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

Я не хочу сказать, что у Романа огромный опыт промышленной политики, нет. Там будет он – аксакал седой сидит, который зубы проел на этом. Бывший руководитель БелАЗа, подскажет, поможет, определиться и так далее. Но Головченко ведь занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне, значит, он может тот же тракторный завод, МАЗ, БелАЗ (там и так уровни неплохие) – он еще выше может поднять и потребовать с руководителя. Ему лапшу на уши не повесишь.

Поэтому я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности, во всех сферах, где это возможно. А организовать это – он организовывал, он неплохой организатор. Но самое главное, как я сейчас думаю, это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли. Он это знает, он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Я и это учитываю, для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Роман Головченко, Николай Снопков, Александр Субботин, Дмитрий Крутой, Иван Тертель, Петр Пархомчик, Руслан Пархамович, Юрий Селиверстов, Андрей Хмель, Игорь Луцкий, Дмитрий Пантус

 
 
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Новости Беларуси. Белорусское правительство возглавил Роман Головченко – бывший глава Госкомвоенпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым...
 
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