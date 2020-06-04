Неожиданно! Названы 5 продуктов в которых кальция не меньше, чем в молоке

Источник материала: ОНТ

В сознание людей ещё с детства заложили то, что кальций содержится только в молочных продуктах и поэтому его нужно пить для крепких костей. Но на самом деле она содержится не только в молочке, да и полезен не только костей. Кальций также влияет на работу сердца, а также нервной системы человека. Из-за его дефицита может развиться остеопороз. К сожалению, наш организм самостоятельно не может вырабатывать кальций. Поэтому его можно получить только с пищей. Молочные продукты - это далеко не все, где содержится кальций. Об этом сообщает издание Bazaar.

1. Семена

Несмотря на свой маленький размер, семена - это настоящий суперфуд с огромным содержанием питательных веществ. Больше всего кальция содержат семена чиа, мака, сельдерея, а также кунжута.

2. Сыр

Большое количество кальция содержит в себе твёрдый сыр. Рекордсменом является пармезан. Только в одной порции содержится 40% кальция от суточной нормы. Однако не забывайте о высокой калорийности сыра.

3. Чечевица и фасоль

Фасоль и чечевица содержат большое количество кальция в своём составе. Больше всего его среди бобовых - у белой фасоли.

4. Миндаль

Никакой орех, кроме миндаля, не может похвастаться 10% нормой от суточного потребления кальция. Употребляйте его каждый день - и вам не страшен дефицит кальция.

5. Тёмная листовая зелень. Оказывается, что зелень также богата кальцием. Больше всего его в кайле, листовой капусте и в шпинате.

фото: deztop.net

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