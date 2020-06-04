ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Неожиданно! Названы 5 продуктов в которых кальция не меньше, чем в молоке

04.06.2020 20:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Неожиданно! Названы 5 продуктов в которых кальция не меньше, чем в молоке

В сознание людей ещё с детства заложили то, что кальций содержится только в молочных продуктах и поэтому его нужно пить для крепких костей. Но на самом деле она содержится не только в молочке, да и полезен не только костей. Кальций также влияет на работу сердца, а также нервной системы человека. Из-за его дефицита может развиться остеопороз. К сожалению, наш организм самостоятельно не может вырабатывать кальций. Поэтому его можно получить только с пищей. Молочные продукты - это далеко не все, где содержится кальций. Об этом сообщает издание Bazaar.

1. Семена

Несмотря на свой маленький размер, семена - это настоящий суперфуд с огромным содержанием питательных веществ. Больше всего кальция содержат семена чиа, мака, сельдерея, а также кунжута. 

2. Сыр 

Большое количество кальция содержит в себе твёрдый сыр. Рекордсменом является пармезан. Только в одной порции содержится 40% кальция от суточной нормы. Однако не забывайте о высокой калорийности сыра. 

3. Чечевица и фасоль

Фасоль и чечевица содержат большое количество кальция в своём составе. Больше всего его среди бобовых - у белой фасоли.

4. Миндаль

Никакой орех, кроме миндаля, не может похвастаться 10% нормой от суточного потребления кальция. Употребляйте его каждый день - и вам не страшен дефицит кальция.

5. Тёмная листовая зелень. Оказывается, что зелень также богата кальцием. Больше всего его в кайле, листовой капусте и в шпинате.

фото: deztop.net

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сознание людей ещё с детства заложили то, что кальций содержится только в молочных продуктах и поэтому его нужно пить для крепких костей. Но на самом деле она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика