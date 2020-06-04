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Роман Головченко: «В этих условиях надо, наверное, изменить немного стиль и методы нашей работы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роман Головченко полностью отвечает требованиям современного руководителя. Такое мнение высказал, представляя нового премьера сотрудникам Аппарата Совмина, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также он поблагодарил Сергея Румаса за работу в должности главы правительства и его вклад в социально-экономическое развитие страны.
Глава Администрации Президента отметил большой опыт Романа Головченко на руководящих должностях в госорганах и на дипломатической службе и пожелал успешной реализации задач, поставленных сегодня, 4 июня, Президентом. В свою очередь, новый премьер-министр, обращаясь к коллективу, отметил необходимость изменить методы работы в нынешних условиях.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Роман Головченко также подчеркнул, что сохранившийся костяк правительства считает полностью «боеспособным» для решения поставленных задач.
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Новости Беларуси. Роман Головченко полностью отвечает требованиям современного руководителя. Такое мнение высказал, представляя нового премьера сотрудникам...
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