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Александр Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворождённые будут поросята»

04.06.2020 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Александр Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворождённые будут поросята»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они сразу заявили, те, кому расписываются: так а мы и не собираемся в выборах участвовать. Наша главная задача – раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете, для кого.

Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно  скажем. Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? «Я дом продал и на эти деньги веду кампанию». Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию.

Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит и такой чистый, пушистый.

Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов: «Где деньги, которые мошенническим образом получил?»

Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос: а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне, на коленях просился? Мы же это не забыли. Я забыл, так Шейман все расскажет.

Александр Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворождённые будут поросята»

Ну а потом, он просто не понимает, что ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество (министр сельского хозяйства знает) не зависит от свиноматки, это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята и то немного.

Что за пропаганда, что за агитация? И как можно это заявлять: в коровник не пойду. А кто пойдет?

Я не понимаю: они борются за президентское кресло или они одним заявлением вычеркнули 30 % населения сельского. А возьмите, кто связан с селом?

Александр Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворождённые будут поросята»

Александр Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворождённые будут поросята»

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Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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