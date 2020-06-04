Слуцкий РОВД напоминает о правилах безопасного поведения на водоёмах

Вскоре наступят жаркие летние дни, и многие жители Случчины и наши гости поспешат на открытые водоемы, чтобы отдохнуть на природе, позагорать и поплавать в прохладной воде.
Однако, обязательно помнить: открытые водоемы – источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана.
Взрослые обязаны ознакомить своих детей с правилами безопасности на водных объектах. Умение хорошо плавать – одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, но и это не гарантирует полную безопасность. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
Неосторожность на воде может привести к трагическому исходу!
Правила безопасного поведения на воде:
- 1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
- 2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.
- 3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
- 4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и т.п.).
- 5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего судна возникает течение, которое может затянуть под вращающиеся элементы плавсредства.
- 6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте, так как можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
- 7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
- 8. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
- 9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
- 10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
Что делать человеку, если он понял, что он тонет:
- 1. Не паникуйте.
- 2. Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь.
- 3. Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
- 4. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Правила оказания первой помощи пострадавшему на воде
Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую помощь:
- 1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища.
- 2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка.
- 3. При отсутствии дыхания – приступают к проведению искусственного (по способу «рот в рот», или «рот в нос»).
- 4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок).
- 5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту.
- 6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3-4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.
Правила первой помощи при тепловом или солнечном ударе:
- 1. Наиболее опасно пребывание на солнце в период времени с 11 до 17 часов. В это время риск перегрева максимален.
- 2. В жаркое время суток старайтесь больше находиться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.
- 3. Обязательно наденьте головной убор.
- 4. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не менее 2 литров в день).
- 5. После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде.
Симптомы теплового и солнечного удара: покраснение кожи, головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, вялость, ослабление сердечной деятельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, повышение температуры тела, в тяжелых случаях - потеря сознания.
Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги кожи 1-2 степеней. Во избежание ожогов используйте солнцезащитные средства.
Помощь при тепловом ударе:
- 1. Немедленно поместите пострадавшего в тень или перенесите его в прохладное помещение.
- 2. Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на спину, немного приподняв голову.
- 3. Положите на голову холодный компресс.
- 4. Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте прохладной водой.
- 5. Дайте пострадавшему обильное питье.
- 6. При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смоченную нашатырным спиртом.
- 7. При необходимости, вызовите врача.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде поможет предупредить беду.
Слуцкий РОВД