ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня

04.06.2020 22:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ремонтные работы на путях в направлении Серебрянки продолжат на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня

Напомним, здесь устанавливают ограждения и дорожные борты. Все это должно повысить безопасность движения и увеличить скорость транспорта. Сейчас ремонт идет на Долгобродской. После перейдут на участок от Тракторного завода до Серебрянки.

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня

Для пассажиров организуют временный автобусный маршрут № 909. Для проезда можно будет воспользоваться ранее купленными безлимитными проездными на трамвай.

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:
Разворот автомобилей будет производиться на специальных участках. В дальнейшем планируется изменение разметки, особое внимание будет уделено аварийным участкам, а также выездам с прилегающих территорий, дворов. В перспективе также планируется изменение светофорного регулирования с преимуществом трамвая.  

Люди в материале: Виктор Восколей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ремонтные работы на путях в направлении Серебрянки продолжат на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика