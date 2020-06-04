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Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ремонтные работы на путях в направлении Серебрянки продолжат на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, здесь устанавливают ограждения и дорожные борты. Все это должно повысить безопасность движения и увеличить скорость транспорта. Сейчас ремонт идет на Долгобродской. После перейдут на участок от Тракторного завода до Серебрянки.
Для пассажиров организуют временный автобусный маршрут № 909. Для проезда можно будет воспользоваться ранее купленными безлимитными проездными на трамвай.
Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:
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Новости Беларуси. Ремонтные работы на путях в направлении Серебрянки продолжат на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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