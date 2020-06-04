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Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»

04.06.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Незамеченными не остаются действия потенциальных кандидатов, которые все чаще наталкивают на определенные размышления о том, какие на самом деле цели преследуют претенденты на должность номер один? Пока же вопросов больше, чем ответов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве.

Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять ее надо, надо защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война, там оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Приднестровье и Западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость, суверенитет в свое время, в советские времена, при Горбачеве. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли о том, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана Душанбе для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей, как с бородачами боролись.

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!

Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»

Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Незамеченными не остаются действия потенциальных кандидатов, которые все чаще наталкивают на определенные размышления о том, какие на самом...
 
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