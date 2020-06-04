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Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Незамеченными не остаются действия потенциальных кандидатов, которые все чаще наталкивают на определенные размышления о том, какие на самом деле цели преследуют претенденты на должность номер один? Пока же вопросов больше, чем ответов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!
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Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»
Новости Беларуси. Незамеченными не остаются действия потенциальных кандидатов, которые все чаще наталкивают на определенные размышления о том, какие на самом...
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