В Беларуси обновлен состав правительства. Какие цели и задачи Президент поставил перед новым Советом министров

Источник материала: ОНТ

В Беларуси новое правительство. Президент сегодня назначил премьер-министра, его заместителей, глав министерств и ведомств. При этом многие в Совмине сохранили свои портфели, и это никак нельзя назвать чем-то удивительным, ведь довольно масштабное обновление вертикали власти продолжается весь последний год. Александр Лукашенко призвал не искать скрытый смысл там, где его нет, а проследить за фактами. В преддверии выборов Глава государства формирует команду, с которой в случае избрания готов работать далее. Правда, для чиновников предстоящая избирательная кампания не перестаёт быть экзаменом, подчеркнул Президент. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко затронул крайне важные темы. Они касаются не только работы госаппарата, но и каждого гражданина Беларуси. Поэтому у совещания особая значимость.

Пожалуй, давно на одном совещании во Дворце Независимости не было такого масштабного представительства вертикали власти. Впрочем, и рассматриваемый вопрос ведь важнейший – обновление состава Правительства. А это про то, каким будет будущее страны. При этом в начале своего выступления Президент пыл страждущих громких заголовков журналистов и блогеров быстро остудил – ничего чрезвычайного, традиционная практика для страны. Но очень важная для суверенитета.

Александр Лукашенко отмечает: подтверждение того, что смена кадров в правительстве – практика постоянная, в том, что в этом зале есть министры, назначенные относительно недавно. Но уже проявившие себя. Затем Глава государства добавляет важную деталь: пожара нет ни для кого – ни для тех, кого сегодня назначат, ни для тех, кто место в правительстве сегодня передаёт.

При этом чиновникам, которым сегодня предстоит приступить к обязанностям на новой должности (а до сих пор не было известно, кого и куда направят), Александр Лукашенко дал указание: будьте в тонусе, если его потеряете – получите импульс, не волнуйтесь. При этом Глава государства подчеркнул – это не резкий слом правительства. И раз схожая ситуация в экономике России, то и Беларуси надо решать свои вопросы. Даже если не мгновенно – всё равно решать надо.

Говоря о потенциальных участниках президентских выборов, Президент задаётся вопросом: как эти люди собираются собирать необходимое количество подписей? А может, и не собираются? А затем Александр Лукашенко, действующий Президент и лично прошедший не одну избирательную кампанию и вовсе даёт дельный совет альтернативщикам. Хотя – скорее тем, кто просто хочет дестабилизировать ситуацию в стране.

Касаемо же Правительства, Президент подчёркивает основные требования – в нынешней ситуации нужны грамотные оперативные решения, и для этого нужна команда с соответствующими навыками. Скорее, не стратеги, а тактики. Президент поясняет, как выбирал новый состав: это должны быть люди, которые видят пути решения задач там, где эти пути другие не замечают. При этом и в предыдущем Правительстве такие люди были: и баланс в экономике достигнут, и на валютном рынке стабильность, развиваются социальные программы и ключевые проекты – атомная станция, освоение космоса, IT и многое другое. Даже ракету свою сделали. Похвалу получил Роман Головченко – чуть позже эти слова Александра Лукашенко приобретут особый смысл.

Именно на таких проектах, продолжает Президент, развивается в целом страна. А потому к чиновникам, которые помогают в реализации стратегических инициатив, особое отношение. Но Президент выносит вердикт – результаты текущего состава Правительства могли бы быть и лучше: да, были объективные сложности, но было время препятствия устранить. Сделано не всё, а ведь в развитии экономического курса ключевую роль выполняет именно главный орган исполнительной власти – Правительство.

Также новому Совету министров нужно будет подтянуть экономику средних и малых городов, продолжает Александр Лукашенко, руководствуясь одной простой формулой: доходы граждан должны расти, а расходы – уменьшаться. Отдельно Президент коснулся и вопроса госсобственности – это напрямую связано с благосостоянием людей. Конкурентоспособность двигает экономику, а экономика – это залог суверенитета. На стыке 19-го и 20-го годов страна это почувствовала особо остро.

Это только часть установок Правительству, добавил Александр Лукашенко, «донастройка» будет в процессе работы. И лично Президент говорит о своих кадровых решениях. Начал глава государства с главы Совета Министров. При этом Президент признался – Роман Головченко и сам понимает, что ему ещё многому предстоит научиться, но стремление к новым знаниям – тоже показатель правильного назначения. Постигать новое – и без раскачки – нужно будет и остальным. Не забыл Александр Лукашенко и о тех, кто мог выпасть из инфополя в череде назначений – тех, по чьим должностям были приняты решения, Президент поблагодарил за службу.

И, наконец, оставшиеся – те, кто и не был назначен, но и не лишился своих мест. Без намёков – это не значит, что можно расслабиться.

Параллельно с назначением, кстати, Президент раздавал и первые поручения вице-премьерам и министрам. Причём, с конкретными датами. То есть с первыми результатами своей новой работы затягивать они не смогут. Впрочем, они и не собираются.

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