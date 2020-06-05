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6 июня пройдут прямые линии
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
6 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет управляющий делами облисполкома Игорь Андреевич ПОПОВ.
Одновременно руководство горрайисполкомов области
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6 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет управляющий делами облисполкома Игорь Андреевич...
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