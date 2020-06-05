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Белпочта проводит День посткроссера: скидки будут во всех отделениях
Источник материала: ОНТ
Ещё одна акция, которая уже полюбилась белорусам, пройдёт сегодня. Белпочта объявляет День посткроссера и обещает скидки во всех отделениях!
Популярность рассылки случайных открыток незнакомцам по всему миру объяснима: в наши дни люди пишут друг другу все меньше бумажных писем по почте. Всегда присутствует элемент интриги – никогда не знаешь, чье послание ждет в почтовом ящике, и из какой страны и города оно отправлено. На пользу и тренировка в английском – это официальный язык посткроссинга. В этом году проекту исполняется 15 лет.
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Ещё одна акция, которая уже полюбилась белорусам, пройдёт сегодня. Белпочта объявляет День посткроссера и обещает скидки во всех отделениях! Популярность рассылки...
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