Союзное государство, регионы, витебляне или витебчане. О чем в Витебске говорил претендент Бабарико

Источник материала: Tut.by

О ненужности Союзного государства, которое не смогли создать за 20 лет, и о развитии регионов говорили на встрече членов инициативной группы с претендентом в кандидаты на президентских выборах Виктором Бабарико в Витебске, сообщают «Народные новости Витебска».





Встреча с Виктором Бабарико прошла в одном из корпусов, принадлежавших когда-то заводу «Эвистор», выпускавшему в советское время строительнотехнологическое оборудование для производства интегральных схем, печатных плат, графопостроителей и кодировщиков информации различного назначения.

Пришедшим на встречу предстояло подняться на четвертый этаж по лестничным маршам, залитым солнцем сквозь чудом уцелевшие витражи с изображениями строителей коммунизма и вершителей НТР. Место встречи оказалось технологическим помещением, с полом густо усыпанным пылью от лучшего в мире советского бетона.













Напомним, в Гомеле встреча с Бабарико проходила тоже в достаточно странном месте — но этому нашлось объяснение.

— Мы изначально планировали снять помещение с крышей, потому что у нас микрофоны и аппаратура. Но все залы почему-то оказались заняты. То есть сначала нам говорили да, а потом, когда уже мы готовили оплату, происходило странное — нам под различными предлогами отказывали. И так несколько раз. Мы даже хотели снять на несколько часов каток на Старом Аэродроме, но и там сказали, что у них репетиция каких-то танцев, — рассказывали TUT.BY организаторы гомельской встречи.

Витебляне или витебчане?

Встреча с бывшим банкиром, который собирается возглавить нашу страну, началась с набившей оскомину проблемы — как называть жителей Витебска?





Впрочем, Виктор Бабарико тут же заявил о нейтралитете, сказав, что его команда не пришла к единому мнению — витебляне живут в Витебске или витебчане. Поэтому он обратился к собравшимся с бюрократическим «жители Витебска».

Больше самостоятельности регионам

Но Бабарико все же попытался завоевать симпатии жителей Витебщины. Сначала он рассказал о детстве в окрестностях Летцев, где бабушка ловила будущему банкиру в Двине «шчупака кошыкам».





Потом обратился к теме самоуправления, и заявил, что регионы должны сами решать, как расходовать заработанные деньги. При этом он раскритиковал существующее положение вещей, когда проблемы даже районного уровня решаются после согласования в столице.

Впрочем, рассказывая о самоуправлении, претендент даже словом не заикнулся о выборности должностей мэров и губернаторов.

Если Союзное государство нужно, почему за 20 лет его не создали?

Отвечая на вопрос о перспективах развития Союзного государства Беларуси и России Виктор Бабарико усомнился в том, что структура, которую не довели до ума за 20 лет, нужна тем, кто ее создал.





— Кто-нибудь из вас знает проект, реализуемый 20 лет и так и не реализованный? Я не верю, что если негде жить, можно строить дом 20 лет, — заявил Виктор Бабарико.

По словам Бабарико не очень понятно кому нужно такое Союзное государство. Может, конечно, ему нужно придать новый импульс, но пока для него это вызывает большие сомнения.

Бабарико доволен решением ЦИК

Что касается ответов ЦИК на его жалобу, Виктор Бабарико заявил, что он доволен решением Центризбиркома.





— Если честно, мы тем постановлением, которое было вынесено Центральной избирательной комиссией, где-то и удовлетворены. Первое: нам разрешили, хоть этим мы и не воспользуемся, обзывать друг друга, как хотим. Я точно могу сказать и огорчить, может быть, отдельных предполагаемых моих соперников: я это делать не буду, ну, не свойственно мне это. Второе: мы можем делать, с точки зрения собирания голосов, то, что делают другие кандидаты. То есть мы можем приходить на предприятия, просить руководство предприятия собрать весь персонал в нерабочее время или объявить технический перерыв. Это очень большое преимущество. Мы всегда боялись это делать, нам дали разъяснение, что это можно, и мы этому очень рады. И мы теперь будем писать запросы на те же предприятия, которые посещают и другие кандидаты, просить делать для нас то же самое.



