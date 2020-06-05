Порой люди так хотят любви и семейного счастья, что не видят обмана, даже когда, казалось бы, он очевиден. Этим пользуются те, для кого высокие чувства других лишь возможность обогатиться. В последнее время «развод на деньги» пылких сердец нередко происходит в результате виртуальных знакомств





В Солигорском РОВД заведено уголовное дело по факту подобного мошенничества.





Одинокая 48-летняя солигорчанка познакомилась в интернете с неким Фрэнком Чарльзом. Тот представился ей военным врачом, работающим по контракту в Афганистане. Поведал грустную историю личной жизни: остался один как перст – жена и детишки погибли в автокатастрофе. Посему мечтает найти свою половинку, хочет счастья с любимым человеком.





Такой посыл нашел отклик в душе женщины. Между ними завязалась оживленная переписка.





Вскоре от «военного врача» последовало признание в любви и мрачное сообщение, что он находится в плену в Кабуле, некоторых его коллег уже убили, а над его жизнью нависла угроза. Он хотел бы как можно скорее прилететь к возлюбленной на крыльях любви, но вот такие трагические обстоятельства… А чтобы из них выйти, нужны деньги.





Критически осмысливать полученную от заочного любимого информацию солигорчанка не стала. По-видимому, не задалась вопросом, почему правительство страны «военного врача» ничего не делает ради его освобождения, а он просит финансовой помощи у обычной женщины из другого государства. Не принялась искать информацию в том же интернете, что на самом деле происходит в Афганистане и можно ли верить тому, о чем пишет ее «жених».









Жаждущая любви дама перевела вначале 850 евро, потом 8500 евро. Далее «военный врач» попросил уже 20 тысяч евро, объяснив, что деньги нужны, чтобы выплатить взнос на отставку, гербовый сбор, в общем, на все то, что освободит его от обязательств по контракту и наконец-то сделает возможным его приезд в Беларусь, чтобы соединиться с любимой. Она перевела ему все оставшиеся сбережения, но так как это было меньше запрошенной суммы, то женщина попросила в долг у дочери. Дочь сразу поняла, что мать попалась на удочку мошенника, принялась уговаривать ее обратиться с заявлением в милицию. Но наша героиня все еще сомневалась. Решила задать своему «жениху» конкретные вопросы. На эти вопросы он не ответил, на связь выходить перестал.





В РОВД, куда все-таки обратилась жительница Солигорска, ее огорошили: в мире на подобную удочку попалась уже не одна сотня женщин. Да, уголовное дело по ее заявлению возбудили. Но далеко не факт, что деньги удастся вернуть.



