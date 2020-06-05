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Неизвестные атаковали автобус «Бенфики», два игрока в больнице
Источник материала: Tut.by
Автобус «Бенфики» с футболистами команды, который возвращался после матча с «Тонделой» (0:0) в чемпионате Португалии, подвергся нападению со стороны неизвестных,
Как сообщается, автобус был забросан камнями, игроки команды Андрия Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы. Футболистам оказана медицинская помощь в больнице.
— Абсолютно неприемлемо, что эти события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, это преступники, — говорится в заявлении португальской лиги.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте «Бенфики», злоумышленники еще не опознаны. Пострадавшие игроки в мерах предосторожности останутся в медицинском учреждении.
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Автобус был забросан камнями.
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