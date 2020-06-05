Неизвестные атаковали автобус «Бенфики», два игрока в больнице

Источник материала: Tut.by

Автобус «Бенфики» с футболистами команды, который возвращался после матча с «Тонделой» (0:0) в чемпионате Португалии, подвергся нападению со стороны неизвестных, пишет sportbox.



Фото: Reuters

Как сообщается, автобус был забросан камнями, игроки команды Андрия Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы. Футболистам оказана медицинская помощь в больнице.

— Абсолютно неприемлемо, что эти события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, это преступники, — говорится в заявлении португальской лиги.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте «Бенфики», злоумышленники еще не опознаны. Пострадавшие игроки в мерах предосторожности останутся в медицинском учреждении.