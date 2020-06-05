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Неизвестные атаковали автобус «Бенфики», два игрока в больнице

05.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автобус «Бенфики» с футболистами команды, который возвращался после матча с «Тонделой» (0:0) в чемпионате Португалии, подвергся нападению со стороны неизвестных, пишет sportbox. 


Фото: Reuters

Как сообщается, автобус был забросан камнями, игроки команды Андрия Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы. Футболистам оказана медицинская помощь в больнице.

— Абсолютно неприемлемо, что эти события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, это преступники, — говорится в заявлении португальской лиги.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте «Бенфики», злоумышленники еще не опознаны. Пострадавшие игроки в мерах предосторожности останутся в медицинском учреждении.

 
 
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