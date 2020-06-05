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Издан рассказ Хемингуэя, который ранее не публиковался

05.06.2020 09:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Издан рассказ Хемингуэя, который ранее не публиковался

Рассказ культового американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который ранее не был опубликован, увидел свет на страницах журнала New Yorker.

Внук писателя, Шон Хемингуэй, случайно обнаружил рукопись ранее неизданного произведения в бостонской библиотеке музея Джона Кеннеди. Рассказ «Погоня за счастьем» по сюжету схож с повестью «Старик и море», которая была издана в 1952 году.

Уточняется, что найденный рассказ – одно из немногих неопубликованных произведений Эрнеста Хемингуэя. Шон Хемингуэй считает, что великий писатель работал над рассказом с 1936 по 1956 год.

У найденной рукописи отсутствовало название. Его придумал Патрик Хемингуэй, сын писателя.

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Рассказ культового американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который ранее не был опубликован, увидел свет на страницах журнала New Yorker. Внук писателя, Шон...
 
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