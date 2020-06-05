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Издан рассказ Хемингуэя, который ранее не публиковался
Источник материала: ОНТ
Рассказ культового американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который ранее не был опубликован, увидел свет на страницах журнала
Внук писателя, Шон Хемингуэй, случайно обнаружил рукопись ранее неизданного произведения в бостонской библиотеке музея Джона Кеннеди. Рассказ «Погоня за счастьем» по сюжету схож с повестью «Старик и море», которая была издана в 1952 году.
Уточняется, что найденный рассказ – одно из немногих неопубликованных произведений Эрнеста Хемингуэя. Шон Хемингуэй считает, что великий писатель работал над рассказом с 1936 по 1956 год.
У найденной рукописи отсутствовало название. Его придумал Патрик Хемингуэй, сын писателя.
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Рассказ культового американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который ранее не был опубликован, увидел свет на страницах журнала New Yorker. Внук писателя, Шон...
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