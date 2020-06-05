Издан рассказ Хемингуэя, который ранее не публиковался

Источник материала: ОНТ

Рассказ культового американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который ранее не был опубликован, увидел свет на страницах журнала New Yorker .

Внук писателя, Шон Хемингуэй, случайно обнаружил рукопись ранее неизданного произведения в бостонской библиотеке музея Джона Кеннеди. Рассказ «Погоня за счастьем» по сюжету схож с повестью «Старик и море», которая была издана в 1952 году.

Уточняется, что найденный рассказ – одно из немногих неопубликованных произведений Эрнеста Хемингуэя. Шон Хемингуэй считает, что великий писатель работал над рассказом с 1936 по 1956 год.

У найденной рукописи отсутствовало название. Его придумал Патрик Хемингуэй, сын писателя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram