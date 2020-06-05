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МАРТ предложил запретить использование пластиковых ложек, вилок и ножей в общепите

05.06.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: russian.alibaba.com

До 15 июня можно принять участие в общественном обсуждении проекта соответствующего постановления.

Постановление, в случае его принятия, вступит в силу 1 января следующего года. Документ предусматривает запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в объектах общественного питания. В обновленный перечень  вошли ложки, вилки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, чашки трубочки (соломинки) для напитков, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

 
 
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До 15 июня можно принять участие в общественном обсуждении проекта соответствующего постановления.
 
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