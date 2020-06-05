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В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

05.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. На севере Норвегии огромный оползень смыл в море целый жилой посёлок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невероятные кадры с места событий появились в социальных сетях.

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

Сель образовался в результате сейсмической активности. Его ширина составила 800, а высота – 40 метров. В результате под воду ушли 8 домов.

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

Происшествие обошлось без пострадавших. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете. Сейчас в коммуне работают специалисты, изучающие вероятность возникновения новых оползней.

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Новости Норвегии. На севере Норвегии огромный оползень смыл в море целый жилой посёлок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невероятные кадры с места...
 
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